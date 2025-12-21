Târgul de Crăciun a transformat Craiova într-una dintre cele mai căutate destinații turistice ale sezonului. Nu doar românii sunt atraşii de minunatele decoraţiuni de sărbători de aici, ci şi străinii, care vin din toate colţurile lumii pentru a le admira. Aşa că, în această perioadă, oraşul este mai animat ca niciodată, atât seara, când turiştii se îndreaptă spre târg, cât şi dimineaţa, când mulţi îşi ocupă timpul cu activităţi culturale. Aşa se face că numărul vizitatorilor la muzee a explodat.

Pe lângă decoraţiuni spectaculoase de Crăciun, Craiova are multe de oferit. "Practic, Muzeul Oltenia a devenit o destinaţie culturală în această perioadă a târgului de Crăciun de la Craiova. Sunt peste 6.000 de vizitatori care vin la muzeu. Vin să încerce şi altceva, vin să descopere din tainele Olteniei, vor să vadă ce a fost în aceste locuri, dincolo de distracţie", a declarat Radu Dumitrescu, reprezentant Muzeul Olteniei.

În plus, ghizii din oraş au şi alte recomandări. "Aş vrea să nu rateze Muzeul de Artă şi Casa Băniei, acestea ar fi cumva principalele repere pentru mine din pct de vd muzeistic şi arhitectural. Avem norocul să intrăm şi în interiorul primăririei Craiova", a declarat Alexandra Ilie, ghid. "Muzeul de artă Craiova oferă în primul rând galeria de artă naţională sau expunerea permanentă a muzeului, unde sunt reunite cele mai importante nume ale creaţiei artistice româneşti, plecând de la Constantin Leca, Theodor Aman şi ajungând la arta modernă Constantin Brâncuşi sau Ion Ţuculescu", a declarat Lucian Rogneanu, muzeograf Muzeul de Artă Craiova.

Muzeul de Artă a fost vizitat în aceasta perioada de 20.000 de oameni, cât în ultimele 5 luni. Aşa că instituţiile de cultură s-au adaptat numărului mare de vizitatori. Au schimbat programul şi au suplimentat numărul muzeografilor în această perioadă. Intrarea la un muzeu costa 15 lei pentru adulţi, iar pentru elevii de până în 18 ani este gratuită. Târgul de Crăciun de la Craiova rămâne deschis până pe 4 ianuarie.

