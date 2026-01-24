Pe aeroportul din Braşov, timpul de aşteptare pare că zboară. Înainte de îmbarcare, călătorii înving plictiseala cu ajutorul unei expoziţii inedite. Acolo, pot admira imagini făcute de primii fotografii emblematici ai Carpaților, dar şi obiecte ale sportivilor români care au scris istorie.

În zona de aşteptare a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, oamenii pot călători în timp. Expoziţia reprezintă un capitol din istoria municipiului Braşov şi conţine numeroase fotografii alb-negru cu primii turişti şi primele cabane montane.

"Ideea s-a născut din dorinţa de a oferi pasagerilor noştri şi altceva decât a butona telefonul, de a vedea frumuseţile Braşovului, de a promova arta, de a-şi petrece timpul în aeroportul nostru într-un mod inedit", a explicat Daniel Micu, directorul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.

"Sunt lucruri interesante pe care le poţi vedea şi care-ţi fac timpul să treacă mai uşor. Aş prefera să privesc o expoziţie, decât să butonez telefonul", a spus un călător.

Piese de patrimoniu, aduse din muzeu

Obiectele expuse la aeroport fac parte din colecția Muzeului Sportului și Turismului Montan din Braşov, deschis în anul 2024.

"Am împărţit expoziţia în două secţiuni: o istorie în imagini a cuceririi turistice a muntelui, pentru că, din fericire avem în patrimoniu două colecţii spectaculoase şi puţin cunoscute - colecţia litografului brașovean Heinrich Lehmann şi colecţia primului ghid montan al municipiului Braşov, Karl Lehmann", a declarat Mihai Pepene, directorul Muzeului Sportului şi Turismului Montan.

"Mie îmi plac fotografiile vechi şi să văd cum eram îmbrăcaţi oamenii când urcau pe munte. E interesant să vezi, e o poveste până la urmă", a adăugat o vizitatoare.

Fotografii care spun povești din alte vremuri

Atracţii sunt şi pentru copii.

"Pot vedea prima mascotă oficială a Jocurilor Olimpice. Este vorba de cățelul Valdi, mascota Jocurilor Olimpice de vară de la München din 1972, dar și, desigur, ultimele mascote olimpice. Căciula Revoluționară de la Jocul Olimpice de anul trecut, Jocurile Olimpice de vară de la Paris, și chiar mascota de anul acesta", a subliniat Mihai Pepene, directorul muzeului.

Aeroportul de la Brașov a avut anul trecut aproape 340.000 de călători, cu 48% mai mulți decât în 2024. Acesta este singurul aeroport românesc construit de la zero, după anul 1989.

