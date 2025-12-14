Mai sunt mai puţin de două săptămâni până la Crăciun şi este perioada din an cea mai încărcată de tradiţii. Pentru toți cei cărora le e dor de iarna copilăriei sau au vrut să le arate copiilor cum era Crăciunul odinioară, la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca, a fost recreată atmosfera de Ignat, cu porc tăiat, colindătatori şi urări. Iar la Sibiu, cei care au vrut să sărbătorească ignatul ca pe vremea bunicilor s-au bucurat de o experienţă autentică la Muzeul ASTRA.

Grupul de colindători s-a îngrijit ca toţi cei prezenţi la eveniment să simtă din plin spiritul Crăciunului, iar parcul Etnografic din Cluj a fost ieri arhiplin. Iar tradiţia a fost la ea acasă pentru toţi cei care au ales să retrăiască experienţa autentică a Crăciunului aici.

"Ceea ce ne-am propus a fost să organizăm în fiecare anotimp câte o reconstituire care să includă evenimentele cele mai importante din calendarul tradiţional", a declarat Tudor Sălăgean, director muzeu.

Studenţii Facultăţii de Teatru şi Film au prezentat o scenetă prin care au recreat obiceiul Ignatului din satul ardelenesc. Totul era bine plănuit de dinainte, iar tăierea porcului începea înainte ca soarele sa răsară. Momentul era plin de superstiţii.

"A fost foarte faină experienţa. Eu fiind din sud am descoperit tradiţii noi şi am rămas profund surprins şi bucuros de ceea ce se întâmplă în Ardeal", a apus un vizitator.

"Este un lucru minunat pentru copii, mai ales pentru cei care nu au crescut la ţară sau nu au bunici la ţară. Mâncarea minunată, extraordinar", a spus o vizitatoare.

Unii, impresionaţi până la lacrimi şi-au adus aminte cu drag de copilărie.

"M-am bucurat, mi-am adus aminte de copilărie, sper că a reuţit să aducem aminte şi altora de acsete trăiri de când eram mici", a mărturisti altă vizitatoare.

Iar bucatele au fost pregătite după reţete tradiţionale. Chiar dacă unele tradiţii nu se mai practică, fac parte din zestrea naţională.

"Era o sărbătoare, când era gata se făcea cina porcului. Apoi vecini, apoi neamuri şi se strângeau şi era foarte frumos. Acum nu prea, s-au lăsat de obicei, dar atunci a fost foarte frumos", a povestit o bătrână.

"După cum vedeţi, porcul este de fapt pretextul în jurul căruia se desfăşoară tot ce adună postul Crăciunului. De la urat, la colindat, la poveşti", susţine Geanina Simion, organizator.

Şi cum nu se putea altfel, nimeni nu a plecat acasă cu stomacul gol.

Şi la muzeul ASTRA, din Sibiu, obiceiul Ignatului a fost reconstituit pas cu pas.

"Nu era doar o sărbătoare a familiei, era o sărbătoare a vecinătăţii. Pentru că la tăiatul porcului veneau şi vecinii să ajute, venea mieraşul sau măcelarul. Noi asta încercăm să facem la muzeu, să revigorăm o tradiţie", a declarat Ciprian Ştefan, directorul muzeului ASTRA.

Şi ca în orice gospodărie tradiţională, în timp ce bărbaţii se ocupau cu iscusinţă de tranşarea cărnii, femeile s-au apucat să pregătească de-ale gurii.

Turiştii au fost încantaţi să asiste la acest eveniment, iar mulţi şi-au adus aminte de copilărie sau de vacanţele petrecute la bunici.

"Pentru mine ar fi ciudat să vină Crăciunul şi să nu se taie porcul. La noi în familie este o tradiţie, tot timpul înainte de sărbătorile de iarnă porcul este principala activitate", a spus o vizitatoare.

"Eu de bunică îmi aduc aminte, de casa bunicii. Acolo ne strângeam toţi la tăiatul porcului, acum vreo 10 ani cam aşa. De atunci nu am mai tăiat niciun porc", a spus altă vizitatore.

În mod tradiţional ziua de Ignat este pe 20 decembrie şi există multe obiceiuri și superstiții legate de aceasta. Se spune că înainte cu o seară, trebuie ascuțite cuţitele, iar porcii visează dacă vor fi sau nu tăiați.

