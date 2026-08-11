Video Momentul când o fetiță de 4 ani este salvată, după ce a căzut de la etaj. Mama dormea în tot acest timp
Salvare miraculoasă surprinsă de camerele de supraveghere în Polonia. În ultimul moment, trei bărbați au salvat o fetiță de 4 ani, care căzuse de la balconul unui apartament situat la etajul cinci.
Salvatorii au întins o pătură sub clădire şi au aşteptat inevitabilul. Era clar că micuţa urma să cadă. Şi au reuşit să o prindă, ba chiar să amortizeze căderea copilului.
Fetița a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că a suferit doar câteva vânătăi. Potrivit poliției, în momentul incidentului, mama copilului dormea în apartament și avea o alcoolemie de 0,7 la mie.
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