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Video Momentul când o fetiță de 4 ani este salvată, după ce a căzut de la etaj. Mama dormea în tot acest timp

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 08:42 | Modificat la 11.08.2026, 08:42

Salvare miraculoasă surprinsă de camerele de supraveghere în Polonia. În ultimul moment, trei bărbați au salvat o fetiță de 4 ani, care căzuse de la balconul unui apartament situat la etajul cinci.

Salvatorii au întins o pătură sub clădire şi au aşteptat inevitabilul. Era clar că micuţa urma să cadă. Şi au reuşit să o prindă, ba chiar să amortizeze căderea copilului.

Fetița a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că a suferit doar câteva vânătăi. Potrivit poliției, în momentul incidentului, mama copilului dormea în apartament și avea o alcoolemie de 0,7 la mie.

Redactia Observator
Redactia Observator
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