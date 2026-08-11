Rămășițele unei femei însărcinate de acum 9.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Suedia
Rămășițele unei femei însărcinate din Epoca de Piatră și ale fetusului ei, vechi de aproximativ 9.000 de ani, au fost descoperite într-o peșteră de pe o insulă din Suedia, potrivit unui arheolog citat luni de AFP, relatează Agerpres.
Alexander Roesen Sjostrand, un cercetător independent care colaborează cu Universitatea din Uppsala, a precizat că această descoperire "foarte neobişnuită" a fost realizată pe o mică insulă aflată în largul insulei suedeze Gotland, unde specialistul conduce săpături arheologice din 2023.
"Am descoperit rămăşiţele unei tinere, care a fost îngropată într-o anumită manieră, având în uter un fetus foarte bine conservat", a declarat cercetătorul pentru AFP.
Echipa sa estimează că moartea tinerei femei însărcinate s-a produs în urmă cu 7.000-10.000 de ani, o datare la 9.000 de ani fiind, în opinia sa, cea mai probabilă, având în vedere locul descoperirii.
Aceste rămăşiţe umane urmează să fie supuse unei datări cu carbon 14 pentru o mai mare precizie.
Potrivit cercetătorului, descoperirea rămăşiţelor unei femei însărcinate din Epoca de Piatră pe insula suedeză indică faptul că o populaţie s-a stabilit pe aceasta imediat după ce a ieşit la suprafaţă în Marea Baltică, confirmând că prezenţa oamenilor în zonă nu se datora doar deplasărilor lor în scop de explorare.