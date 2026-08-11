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Rămășițele unei femei însărcinate de acum 9.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Suedia

Arheolog care lucrează noaptea târziu în birou - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 09:16 | Modificat la 11.08.2026, 09:17

Rămășițele unei femei însărcinate din Epoca de Piatră și ale fetusului ei, vechi de aproximativ 9.000 de ani, au fost descoperite într-o peșteră de pe o insulă din Suedia, potrivit unui arheolog citat luni de AFP, relatează Agerpres.

Alexander Roesen Sjostrand, un cercetător independent care colaborează cu Universitatea din Uppsala, a precizat că această descoperire "foarte neobişnuită" a fost realizată pe o mică insulă aflată în largul insulei suedeze Gotland, unde specialistul conduce săpături arheologice din 2023.

"Am descoperit rămăşiţele unei tinere, care a fost îngropată într-o anumită manieră, având în uter un fetus foarte bine conservat", a declarat cercetătorul pentru AFP.

Echipa sa estimează că moartea tinerei femei însărcinate s-a produs în urmă cu 7.000-10.000 de ani, o datare la 9.000 de ani fiind, în opinia sa, cea mai probabilă, având în vedere locul descoperirii.

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Aceste rămăşiţe umane urmează să fie supuse unei datări cu carbon 14 pentru o mai mare precizie.

Potrivit cercetătorului, descoperirea rămăşiţelor unei femei însărcinate din Epoca de Piatră pe insula suedeză indică faptul că o populaţie s-a stabilit pe aceasta imediat după ce a ieşit la suprafaţă în Marea Baltică, confirmând că prezenţa oamenilor în zonă nu se datora doar deplasărilor lor în scop de explorare.

Redactia Observator
Redactia Observator
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