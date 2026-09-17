Un "scut" anti-drone, instalat în Portul Constanţa. Black Talon vede ameninţările de la 10 km

Porturile militare din România primesc un nou sistem de protecţie împotriva dronelor. La Constanţa a fost prezentat Black Talon, un echipament care poate detecta şi bruia aparatele de zbor fără pilot. Sistemul face parte dintr-un program derulat împreună cu Marina Statelor Unite şi va ajunge în toate cele patru porturi militare româneşti. Miza este protejarea navelor şi a infrastructurii strategice de atacurile venite din aer, dar şi de ameninţările subacvatice.

După incidentul din 5 iunie, când o dronă navală a explodat în Portul Constanța, autoritățile spun că măsurile de protecție au fost accelerate. În portul militar este deja instalat primul sistem Black Talon. Militarii îl testează și se antrenează pentru operarea lui.

Black Talon monitorizează permanent Portul Constanța

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"Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, Black Talon se numește, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață. Şi este primul sistem pe care l-am adus în cadrul Forțelor Navale Române", a explicat Mihai Panait, şeful Forţelor Navale.

Sistemul poate bloca legătura dintre dronă și operator

Black Talon nu distruge fizic drona. În schimb, poate interveni asupra legăturii dintre aparat și operator, astfel încât aceasta să nu mai poată fi controlată.

"Acest echipament Black Talon are capacitatea de a identifica, detecta şi clasifica aceste sisteme fără pilot de aeriene şi de suprafaţă, avem această detecţie care ne ajută în această avertizare timpurie şi a răspunde cu reacţie imediată", a precizat Alexandru Mititel, adj. cdt. flotilă.

Militarii pregătesc și sistemul Sentinel pentru amenințările subacvatice

Proiectul este posibil în cadrul cooperării cu Statele Unite. Pe lângă amenințările din aer, militarii pregătesc și un al doilea sistem, numit Sentinel. Acesta folosește senzori subacvatici pentru detectarea dronelor maritime, a mini submarinelor și chiar a unor posibile incursiuni subacvatice.

"În același timp avem în a completa aceste măsuri de securitate portuară instalarea unui echipament tip Sentinel - sonare care pot detecta sistemele automate fără pilot submerse, dar și scafandri de luptă incursiune sau chiar minisubmarine", a continuat Alexandru Mititel.

Ministrul Apărării afirmă însă că noul sistem nu înseamnă că orice amenințare poate fi exclusă.

"Ne putem simți mai în siguranță, dar siguranța asta nu are niciodată o suficiență. Adică eu nu pot să vă spun deschis că absolut totul este rezolvat. Vă spun că față de situația de atunci, care era jos, acum suntem o treaptă înaltă mai bine", a subliniat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Cu alte cuvinte, porturile militare românești își ridică treptat propriul scut împotriva amenințărilor fără pilot. Cele două sisteme vor fi integrate în arhitectura de monitorizare a porturilor militare.