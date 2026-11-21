Vine iarna, iar milioane de români aprind focul în sobe sau pornesc centralele pentru a-și încălzi locuințele. Un horn necurățat se poate transforma într-un real pericol atât pentru cei care locuiesc în casă, cât și pentru vecini. Funinginea acumulată poate lua foc, iar flăcările se pot extinde rapid. Un tânăr din Iaşi a trecut deja printr-o astfel de experiență și acum nu mai riscă. A chemat un coșar, care îi curăță hornul cu echipamente moderne.

"La momentul de faţă sunteţi în siguranţă, dacă apare vreo situaţie neprevăzută ne auzim la telefon şi stabilim împreună ceea ce facem", spune un expert. Pare o imagine ruptă din poveşti, în realitate este vorba despre siguranţă. După ce vechiul horn a luat foc, Cristian a înțeles cât de importantă este întreținerea lui. L-a înlocuit cu unul modern, iar acum cheamă periodic specialistul ca să se asigure că nu îşi pune în pericol casa şi familia.

Un coş necurăţat înseamnă risc de incendiu

"Anual fac această curăţare a coşului de fum, având centrala pe peleţi o fac de două ori pe an. În primă fază am avut un coş de cărămidă care nu era izolat termic şi avea probleme cu depunerea de funingine şi gudron şi exista riscul de a răspândi incendii", a declarat Cristian.

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Dacă odinioară coșarul se urca pe acoperiș, cu peria și prăjina în mână, acum curățarea se face mult mai simplu. "Acum tehnologiile s-au schimbat, avem acces la ele şi nu mai este nevoie. decât în anumite cazuri să mai urci pe imobile pentru a curăţa. Este mai sigur pentru toată lumea, pentru că ai acoperişuri care sunt vulnerabile din cauza vechimii şi aici mă refer la ţiglă sau azbociment şi în momentul în care urci pe ele crapă", spune un specialist.

Un coş necurăţat înseamnă risc de incendiu. Temperatura în interiorul hornului este enormă, iar depunerile de funingine și gudron se pot aprinde. "În momentul în care ia foc un coş de fum, temperatura în interiorul lui este la 1100-1300 de grade. Imediat partea de lemn de la acoperiş ia foc, care este uscat şi atunci nu ai cum - lucrurile se întâmplă cu o viteză ameţitoare", a declarat Corneliu Zaiț, coşar.

Pentru peste 4 milioane de gospodării din România, căldura în casă iarna înseamnă foc în sobă, dar chiar şi un strat subţire de funingine pe horn poate transforma locuinţa într-o capcană. Preţurile pentru curăţarea lor pleacă de la 150 de lei şi pot ajunge la o mie de lei, în funcţie de gravitatea situaţiei, Iar pentru înlocuirea coşului cu unul modern şi sigur, românii ar trebui să scoată din buzunar chiar şi două mii de euro, plăţi pe care cei mai mulţi încearcă să le evite, dar amânarea lor înseamnă costuri mult mai mari.

"De la începutul anului şi până acum sunt peste 150 de incendii în care sunt ca şi cauză stabilită coşurile de fum necurăţate sau sobe supraîncălzite", a declarat George Onofreiasa - ISU.

Nu toți apelează însă la specialiști

Unii români își curăță singuri hornurile, cu metode învățate de la părinți. "Avem prăjină cu şomoiog şi îl curăţăm. E foarte periculos, dacă nu îl cureţi, tot timpul poate fi pericol de incendiu. Dăm capacul jos să îl curăţăm, hornul de afară la fel, îl deşurubăm şi băgăm cu băţul", spun oamenii.

Amenzile pentru neîntreținerea coşului pot ajunge la 1.000 de lei. În comuna Erbiceni din Iași, autoritățile au găsit o soluție: coșurile sunt curățate gratuit, în fiecare an, pentru ca oamenii să nu își pună casele în pericol.