Ce poate fi mai sfâşietor pentru un părinte decât gândul că, dacă ar fi înţeles mai devreme ce se întâmplă, şi-ar fi putut salva copilul? Printr-o astfel de dramă cumplită a trecut şi o familie de români care călătorea pe o autostradă din Italia.

Aflaţi în maşină, părinţii au crezut că fiul lor de 31 de ani doarme liniştit pe bancheta din spate. Minute mai târziu aveau să îşi dea seama că ceva nu e în regulă, aşa că au tras pe dreapta. Abia atunci au realizat cât de gravă era situaţia şi că băiatul lor era inconştient. Disperaţi, au sunat la ambulanţă.

Medicii au ajuns la faţa locului şi au încercat să-l salveze, însă pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic. Acesta ar fi avut probleme cardiace.