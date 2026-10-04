În Bilbao a fost nevoie de doar câteva zeci de minute de ploi torenţiale ca totul să se transforme în haos. De altfel, mai multe zone din Spania sunt sub semnul furtunilor violente! În sud-estul ţării, a plouat în câteva ore cât pentru luni întregi, iar inundaţiile masive au făcut victime şi au provocat pagube uriaţe. Situația este dramatică şi în insula grecească Creta, unde în doar două zile a căzut o cantitate de apă echivalentă cu precipitaţiile unui an întreg.

S-a dezlănţuit iadul în Bilbao! În mai puțin de o oră, o ploaie torenţială a transformat centrul oraşului într-un peisaj desprins parcă din filmele de groază. Străzile s-au umplut rapid de apă, iar arterele principale au devenit adevărate râuri. Mașinile au rămas prinse în mijlocul şuvoaielor, iar întreg oraşul paralizat.

Şi în Tortosa, un oraş din provincia Tarragona, vijeliile au măturat totul în cale. Zeci de oameni au fost evacuaţi. În zona Alcanar, 20 de şoferi au rămas prinşi în mijlocul viiturii.

"Apa ajungea până la genunchi când am reuşit să ajungem aici. Nu aş putea să explic. A fost ceva extraordinar.", spune un localnic.

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Autorităţile au activat planul de urgenţă pentru inundaţii, mai ales că în unele zone, cantitatea de apă a fost uriaşă - peste 245 de litri pe metru pătrat. Cât ar fi plouat în patru sau 6 luni. În zona Albacete, o sută de oameni au fost salvaţi de furia puhoaielor în ultimul moment. O femeie a murit însă.

"Toate rafturile au căzut, iar apa ne ajungea până la brâu.", mărturiseşte un localnic.

"Casa e o harababură. Totul e plin de apă, mobila e distrusă, saltelele, toate lucrurile din lemn pe care le vedeţi aici, totul e practic inutil.", adaugă un alt localnic.

Peisajul este apocaliptic şi în Insula Creta. Potrivit specialiştilor, în ultimele 48 de ore a plouat cât pentru un an întreg. Legăturile rutiere între principalele oraşe ale insulei au fost întrerupte - pământul s-a surpat şi a creat cratere în şosele.. O maşină cu trei turişti a fost aruncată de pe drum de valurile de apă şi noroi dar pasagerii au scăpat doar cu câteva răni uşoare. Mai multe utilaje industriale au fost aduse de autorităţi pentru a debloca străzile.

"Nu îmi amintesc de când nu am mai văzut aşa ceva.", menţionează o persoană.

Locuitorii de aici spun că au avut mare noroc că nu au fost spulberaţi. Satul a fost împărţit în două. Case inundate şi averi spulberate.

"Este ceva teribil. Nu mi-am imaginat că se poate întâmpla aşa ceva în Creta. Credeam că e tot timpul superb dar acum e groaznic.", adaugă o altă persoană.

Pericolul pare să nu fi trecut încă. Mai multe reprize de furtună sunt aşteaptate şi astăzi.