Un "sat" întreg din România, scos la vânzare cu 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul pentru această sumă

Un ansamblu tradițional din Maramureș, conceput sub forma unui mic sat, a fost scos la vânzare pentru aproximativ 750.000 de euro. Proprietatea se află în Ferești și include cinci case, un iaz, saună, jacuzzi, zonă de grătar și chiar o tiroliană.

Situat în Ferești, județul Maramureș, ansamblul poartă numele localității și a fost amenajat într-un stil inspirat din tradițiile zonei. Potrivit Sotheby's, proprietatea nu include doar cinci case, ci și un întreg decor care recreează atmosfera unei așezări tradiționale.

Ansamblul a fost construit în 2014 și se întinde pe aproximativ 3.800 de metri pătraț. Stilul construcțiilor și amenajărilor face trimitere la tradiții locale foarte vechi, unele dintre ele datând încă din anul 625 î.Hr.

Cinci case, un iaz și un pavilion din lemn

Proprietatea include cinci case, dar și un iaz în care se află sturioni, crapi și păstrăvi. În ansamblu există și o magazie construită integral din piatră, precum și un pavilion din lemn.

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Magazia are inclusiv o grădină pe acoperiș, care poate fi folosită pentru cultivarea plantelor aromatice, pentru atragerea faunei sau pentru depozitarea lemnelor.

Casele sunt decorate cu detalii colorate, inspirate din istoria și arhitectura zonei. Ușile sunt vopsite în verde și albastru, iar în interior se regăsesc grinzi din lemn și tavane realizate tot din lemn.

Într-unul dintre dormitoare a fost montat chiar și un scaun suspendat prins de una dintre grinzi, din care poate fi admirată priveliștea din jur.

Ansamblul are 14 dormitoare și 22 de paturi

Pe lângă case, proprietatea dispune de saună, jacuzzi, zonă pentru grătar și o tiroliană.

În total, clădirile cuprind 14 dormitoare și șase băi, iar capacitatea totală ajunge la 22 de paturi.

Locul este înconjurat de câmpuri, iazuri și ferme, iar magazinele, cafenelele și restaurantele se află la aproximativ 30 de minute de mers cu mașina.

Cât costă întregul ansamblu

Proprietatea din Ferești este scoasă la vânzare prin Daniel Lengyel de la Sotheby's pentru 750.000 de euro.

Anunțul de vânzare prezintă ansamblul drept un loc în care tradițiile românești sunt încă păstrate.

"În Ferești, locul în care tradițiile românești sunt încă vii, unde costumele populare sunt purtate cu mândrie, iar gospodăriile ascund povești în spatele porților monumentale din lemn, un ansamblu unic de case tradiționale așteaptă să se dezvăluie în fața iubitorilor de frumos. Ansamblul este format din aproape 2.400 de metri pătrați de teren și include cinci case restaurate cu grijă, un iaz cu sturioni, crapi și păstrăvi, o magazie din piatră, un pavilion din lemn, saună, jacuzzi și o zonă pentru grătar", se arată în anunț.

O casă în copac și o tiroliană completează proprietatea

Descrierea proprietății menționează și existența unei case în copac, amplasată într-o zonă împădurită de aproximativ 1.500 de metri pătrați.

"Lângă celelalte case, beneficiind de o tiroliană și de o zonă special amenajată pentru grătar, casa din copac este gata să fie descoperită în zona împădurită de 1.500 de metri pătrați. Întregul ansamblu oferă 22 de paturi și este locul ideal pentru familiile dornice de natură și relaxare sau pentru cei care vor să se deconecteze de viața de zi cu zi", mai precizează anunțul.