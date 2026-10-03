Un comisar-şef de Poliţie din Constanţa s-a îmbătat înainte să îşi înceapă tura, s-a urcat la volan şi a făcut accident. Deşi era aproape de comă alcoolică, a încercat să îşi intimideze colegii şi chiar şi-a ars legitimaţia de serviciu.

Polițistul se afla în timpul liber cu mai puțin de 3 ore înainte de începerea turei. În localitatea Valu Lui Traian, s-a izbit puternic cu mașina de parapetele de pe mijlocul drumului și a avariat grav autoturismul.

Un martor care a văzut ce s-a întâmplat a sunat la 112 și un echipaj de poliție a ajuns imediat la locul accidentului.

Polițiștii au încercat să-l facă pe polițistul vinovat de accident să sufle în etilotest, dar acesta a refuzat și mai mult decât atât a încercat să-i intimideze. Și-a fluturat legitimația de serviciu, spunându-le acestora că le este superior. A fost dus în cele din urmă la Spitalul Județean din Constanța, unde i s-au recoltat probe biologice.

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Iar rezultatul i-a șocat pe colegii acestuia. Era aproape de coma alcolică. Datele arătau 2,60 la mie alcool în sânge. Motiv pentru care polițistul s-a ales cu dosar penal, i-a fost reținut permisul și mai mult decât atât, șefii acestuia au început cercetarea disciplinară.