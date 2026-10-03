Observator » Evenimente » Comisar-şef, prins beat criţă la volan după un accident. Avea 2,60 la mie şi şi-a ameninţat colegii cu funcţia

Video Comisar-şef, prins beat criţă la volan după un accident. Avea 2,60 la mie şi şi-a ameninţat colegii cu funcţia

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Andreea Petrescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.10.2026, 20:11 | Modificat la 03.10.2026, 20:11

Un comisar-şef de Poliţie din Constanţa s-a îmbătat înainte să îşi înceapă tura, s-a urcat la volan şi a făcut accident. Deşi era aproape de comă alcoolică, a încercat să îşi intimideze colegii şi chiar şi-a ars legitimaţia de serviciu.

Polițistul se afla în timpul liber cu mai puțin de 3 ore înainte de începerea turei. În localitatea Valu Lui Traian, s-a izbit puternic cu mașina de parapetele de pe mijlocul drumului și a avariat grav autoturismul. 

Un martor care a văzut ce s-a întâmplat a sunat la 112 și un echipaj de poliție a ajuns imediat la locul accidentului.

Polițiștii au încercat să-l facă pe polițistul vinovat de accident să sufle în etilotest, dar acesta a refuzat și mai mult decât atât a încercat să-i intimideze. Și-a fluturat legitimația de serviciu, spunându-le acestora că le este superior. A fost dus în cele din urmă la Spitalul Județean din Constanța, unde i s-au recoltat probe biologice.

Articolul continuă după reclamă

Iar rezultatul i-a șocat pe colegii acestuia. Era aproape de coma alcolică. Datele arătau 2,60 la mie alcool în sânge. Motiv pentru care polițistul s-a ales cu dosar penal, i-a fost reținut permisul și mai mult decât atât, șefii acestuia au început cercetarea disciplinară.

Andreea Petrescu
Andreea Petrescu
Like
politist beat alcool amenintari intimidare accident ancheta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.