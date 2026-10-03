Satul în care o casă cu teren de 400 mp se vinde cu 10.000 €. Se află la doar două minute de Dunăre

Terenul se află aproape de Dunăre, la aproximativ două minute de mers cu mașina și la circa cinci kilometri de Cetatea Golubac. Există posibilitatea racordării la electricitate și apă, iar pe teren se află și o fântână proprie.

Până la proprietate se ajunge pe un drum asfaltat. Pe piața imobiliară din Serbia apar din când în când oferte care atrag atenția prin prețurile accesibile și prin amplasarea interesantă. Un astfel de anunț a fost publicat într-un grup public de Facebook, "Case ieftine la țară", unde un utilizator a scos la vânzare o casă veche cu un teren de 400 mp, în satul Brnjica, în apropiere de Golubac, la prețul de doar 10.000 de euro.

Așa cum se precizează în anunț, proprietatea se află într-un sat de lângă Dunăre, iar de la teren până la fluviu se ajunge în aproximativ două minute cu mașina. Un alt avantaj este apropierea de Cetatea Golubac, care, potrivit celui care a publicat anunțul, se află la aproximativ cinci kilometri în amonte, potrivit Blic.

Ce primești pentru 10.000 de euro

Deși zona este atractivă, potențialii cumpărători trebuie să știe că nu este vorba despre o casă gata de locuit. În anunț se precizează clar că imobilul este vechi și trebuie demolat până la nivelul subsolului.

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"Se vinde o casă veche, care trebuie demolată până la subsol, cu teren de 4 ari în satul Brnjica, lângă Golubac. Satul este situat lângă Dunăre, astfel că de la teren până la fluviu se ajunge în două minute cu mașina. La cinci kilometri în amonte se află Cetatea Golubac. Este ideal pentru pescari, deoarece satul se află chiar lângă Dunăre", se arată în anunț.

Potrivit informațiilor oferite de proprietar, până la teren se ajunge pe un drum asfaltat și există posibilitatea racordării la rețeaua de electricitate și de apă. Proprietatea dispune și de o fântână proprie.

Este important de precizat că existența posibilității de racordare la electricitate și apă nu înseamnă că aceste utilități sunt deja trase în imobil.

Prețul proprietății este de 10.000 de euro și, potrivit anunțului, este fix. Cei interesați pot cere mai multe informații printr-un mesaj privat trimis autorului postării din grupul de Facebook.

Având în vedere că actuala casă trebuie demolată, viitorul cumpărător trebuie să ia în calcul și investiții suplimentare. De asemenea, înainte de achiziție ar fi indicată verificarea situației juridice a imobilului și a posibilităților de construire pe teren.