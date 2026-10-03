În timp ce pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj religios din ţară sunt în toi, ciocolatierii ieşeni nu au stat degeaba şi au pregătit surprize cei care vin acolo. Ediţia aniversară a festivalului ciocolatei le-a pus imaginaţia la încercare, iar operele au impresionat şi prin aspect, dar mai ales prin aromele neobişnuite. "Vedeta" festivalului de anul acesta este o biserică cu chipul Sfintei Parascheva, realizată din cea mai fină ciocolată.

Ciocolata simplă este istorie. Deja vorbim despre adevărate opere de artă, atât când vine vorba de formă, cât și cât vine vorba despre gust.

Dar vedeta festivalului în acest an rămâne această sculptură în ciocolată, care impresionează și prin dimensiuni, dar și prin aspect. Este o biserică și nu una obișnuită, așa că avem făcută icoana Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pofticioşii au fost aşteptaţi şi cu alte surprize din ciocolată

S-a lucrat două săptămâni la această sculptură din ciocolată și atrage într-adevăr toate privirile celor care ajung la festival. Dar nu este singura care impresionează prin forma, avem și aceste flori. Lângă flori întotdeauna merge ciocolata și le oferim în general cadou, atât florile cât și ciocolata.

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Cum ar fi însă să oferim o floare din ciocolată și să arate astfel? Nici nu pare la prima vedere că ar fi ciocolată, este făcută manual, la fel ca multe alte tipuri de ciocolată pe care le-am găsit aici. Avem și acest ceas de firmă, la fel făcut din ciocolată.

Dacă este să vorbim despre gusturi, și aici aromele sunt dintre cele mai diverse. Cei care țin la imunitate au varianta unei praline care are cătină, sau una cu usturoi negru. De asemenea am văzut și cu piper și multe alte arome. Important este doar să ajungem aici, să ne placă ciocolata, dar cui nu-i place ciocolata?