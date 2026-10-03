Confruntare periculoasă între un bărbat înarmat cu un cuțit și polițiști pe o stradă din București. Bănuit de furt, individul, cetăţean străin, i-a amenințat pe agenții care încercau să-l oprească. Oamenii legii au scos pistoalele, însă bărbatul a ignorat somațiile și a încercat să fugă, dar a fost prins și pus la pământ. Momentele au fost surprinse de mai multe camere de supraveghere.

Sunt imagini tensionate, surprinse în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii au în față un suspect agresiv. La un moment, bărbatul scoate un cuţit şi îi amenință pe agenții care încearcă să-l liniştească.

Bărbatul ignoră somațiile și încearcă să fugă. Polițiștii îl urmăresc, îl prind și îl pun la pământ. Cu puțin timp înainte, a intrat într-o locuință unde a dat nas în nas cu proprietarul.

Bărbatul a fost surprins de proprietar chiar în casă

Bărbatul a sărit gardurile mai multor curți de pe strada de la marginea Sectorului 6 şi a intrat într-o casă unde a găsit uşa deschisă. S-a dus la frigider, a luat ceva de mâncare și a fost surprins de proprietar. S-a speriat și a fugit pe stradă, cu un cuţit luat de la om din casă. Aceeași armă albă cu care i-a amenințat pe polițiști.

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"A intrat înăuntru, în ultima casă pe stânga. Noi nu prea închidem, nici ei, nici nimeni, porţile cu cheie. A intrat şi în casă. A luat ceva din frigider şi pe aici l-au prins", spune un martor.

O femeie a fost surprinsă pe stradă de întreaga scenă. S-a baricadat în maşină şi a privit cu groază confruntarea dintre poliţişti şi bărbatul agresiv.

"Străinul acela, nu ştiu exact cine era, venea cu spatele şi poliţiştii spre el. Poliţiştii îi spuneau să se oprească, că altfel trag. El nu înţelegea, pentru că era străin şi spunea în engleză să lase armele, că altfel nu se apropie. A venit o maşină din spate, de poliţie, l-a lovit un pic, s-a lovit, că a vrut să fugă şi atunci l-au prins ceilalţi doi", spune femeia.

Reporter: Avea cuţit, ceva în mână?

Femeie: Da, el avea un cuţit, străinul.

Într-un moment de neatenţie al suspectului, agenţii l-au pus la pământ

"Polițiștii au scos armamentul din dotare, somându-l pe bărbat să abandoneze cuțitul și să respecte solicitările acestora", explică Crina Eşanu, purtător de cuvânt, Poliţia Capitalei.

Suspectul este un cetăţean lituanian de 40 de ani, sosit în România în urmă cu câteva luni. Poliţiştii spun că nu avea ocupaţie şi se aciuase prin Sectorul 6, unde trăia din mila oamenilor. Anchetatorii încearcă acum să afle ce anume l-a adus în ţara noastră şi dacă a mai spart şi alte locuinţe. El a fost arestat preventiv 30 de zile pentru furt şi ultraj, sub forma amenințării.