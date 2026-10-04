La Craiova produsele tradiţionale olteneşti au fost vedetele unui eveniment care a adus laolaltă producători locali din înteagra regiune. De la preparate din carne, dulceţuri şi conserve, toate au fost un festin culinar pentru cei care au venit să descopere bucătăria tradiţională. Nu au lipsit nici renumitele vinuri olteneşti care i-au încântat pe degustători cu aromele şi parfumul specific. Însă gastronomia nu a fost principalul punct de atracţie. În cadrul evenimentului a fost promovat şi turismul, atât din România cât şi din alte ţări.

Zeci de produse tradiţionale din Oltenia, unele dintre ele cu mărci protejate, au fost aduse la Craiova unde vizitatorii le-au descoperit şi degustat.

"Am venit cu o gamă largă de bunătăţi ţărăneşti, tradiţional olteneşti: sarmale cu prume uscate, iahnie de fasole cu ceapă caramelizată, carne la garniţă, plăcintă de mere, chec cu fructe, turtă de mălai care ste specifică zonei noastre şi toată gama noastră de conserve de legume.", a declarat Marinela Mihăiescu, reprezentant punct gastronomic local.

"Am venit cu făina noastră integrală măcinată în moară cu pietre cu cereale româneşti, grâu pitar, cereala suceveana pe care le cultivăm în cadrul cooperativei noastre.", a precizat Alexandru Ignat, producător.

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Nici renumita brânză de Horezu nu a lipsit de pe masa producătorilor.

"Este cea mai premiată brânză românească la concursurile internaţionale de renume, are 11 medalii de aur, argint şi de bronz.", a explicat Raluca Dumitrianu, producător.

La degustare au ajuns mămăliga și cârnații din topor din Vâlcea.

Bărbat: Am încercat cârnaţii din topor de la Vâlcea care sunt nişte cârnaţi extraordinari, cârnaţii cu miroase şi usturoi.

Reporter: La gust cum sunt?

Bărbat: Extraordinari, cum îi făceau bunicii noştri odată, sută la sută naturali.

"Mi-a plăcut foarte mult prezentarea şi mi-aş dori să fie foarte multe prezentări astfel încât să ştim istoria, să înţelegem mai bine ce se întâmplă.", a spus o femeie.

Prezente au fost şi vinurile.

"Vinurile olteneşti au un specific al lor, pentru cine le place, pentru cine le înţelege sunt vinuri obţinute într-o regiune cu condiţii de climă şi sol deosebit de favorabile.", a explicat Constantin Câmpeanu, Conf.dr. Facultatea de Horticultură Craiova.

Evenimentul a fost și o invitație la călătorie. Au fost promovate destinații din România, Bulgaria și Republica Moldova, astfel încât vizitatorii să poată descoperi nu doar gusturile unui loc, ci și oamenii sau tradițiile.