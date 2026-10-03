Campusurile studenţeşti, puncte de vânzare a drogurilor. E o realitate alarmantă, scoasă la lumină, încă o dată, cu un flagrant, la Timişoara. Doi barmani le vindeau stupefiante studenţilor, de ani de zile, fără ca cineva intervină. Într-un final, un ofiţer sub acoperire a pus însă capăt afacerii. Nu vorbim însă despre un caz singular, ci despre un fenomen, spun specialiştii. Drogurile se vând oriunde, inclusiv la şcoală.

Cei doi tineri de 24 de ani erau oficial barmani. În fapt, traficanți de droguri. Clienţii lor erau în principal studenţi, racolaţi în localuri, dar şi la petreceri. Le vindeau drogurile inclusiv în campus.

Clienții erau racolați în localuri și la petreceri

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Fiecare dintre cei doi tineri avea alt rol. Unul dintre ei alegea clienții, altul se ocupa de vânzare.

Un polițist sub acoperire le-a dat planurile peste cap

Totul s-a schimbat în momentul în care unul dintre cei doi dealeri a vândut canabis unui polițist sub acoperire. La percheziții, anchetatorii au găsit și drogurile. Aproximativ 250 de grame de cannabis, vrac și doze deja pregătite pentru vânzare, dar și importante sume de bani în lei, euro și lire. În case mai erau și droguri de mare risc, pentru consum propriu.

Cei doi au fost arestați preventiv de DIICOT Gorj. Dar e doar o picătură într-un ocean. Fenomenul consumului de droguri devine tot mai îngrijorător în ţara noastră. Aşa cum arătăm, săptămânal, şi într-o campanie Observator.

"Am ajuns să ne confruntăm cu un fenomen de 10 ori mai grav decât fenomenul cu care ne confruntam. Când am început eu să lucrez în domeniul drogurilor, principala problemă era heroina, ne-am dori să avem din nou probleme pe care le aveam acum 20 de ani cu consumatorii", a declarat Eugen Hriscu, psiholog specializat în adicţii.

1 din 10 români spune că a încercat droguri

Unul din zece români spune că a încercat cel puțin o dată în viață un drog. Iar cel mai tânăr consumator are doar 9 ani.

"Statul a apăsat cât se poate de mult, unii ar zice la modul absurd, pedala de acceleraţie pe tot ce înseamnă pedepse. Am ajuns ca 1 din 10 deţinuţi din România să fie închis pentru o infracţiune legată de droguri. Asta e o dublare a ratei pur şi simplu şi totuşi consumul creşte, decesele prin supradoză şi intoxicaţiile cresc", a subliniat Vlad Zaha, criminolog.

Un nou episod al campaniei "România, pierdută în droguri", marţi, la Observator.