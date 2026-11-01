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Video Traseul celor două drone care au declanşat alerte în 6 judeţe din ţară. Unde a fost văzută ultima dintre ele

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.11.2026, 07:51 | Modificat la 01.11.2026, 07:51

Pericol în Moldova, iar ameninţarea a venit din aer! Două drone au pătruns în spaţiul nostru aerian, iar mesajele RO-Alert au fost trimise în toate judeţele din regiune. Oamenii au fost îndemnaţi să îşi păstreze calmul şi să respecte indicaţiile autorităţilor.

Prima țintă aeriană a fost detectată în spațiul nostru aerian la aproximativ 10 km de granița cu Republica Moldova. Primul apel de urgență a fost dat în județul Iași la ora 17 și 4 minute. La scurt timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii. La ora 17 și 27 de minute a fost transmis un al doilea mesaj RO-Alert, de data aceasta pentru populația din județul Neamț. 

Au urmat locuitorii din Vaslui, avertizați la ora 17 și 53 de minute. În jurul orei 18, radarele au detectat o a doua țintă aeriană, iar alertele au fost extinse și pentru populația din județele Botoșani și Bacău. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, avertizarea a ajuns și în județul Suceava. 

Mai mult, cursele aeriene de pe aeroporturile din Iași, Suceava și Bacău au fost suspendate temporar.

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Una dintre cele două drone a părăsit spațiul aerian național, în timp ce a doua a fost observată ultima dată în zona dintre județele Vaslui și Bacău. La ora 19 și 19 minute, alerta aeriană a încetat, spațiul aerian a fost redeschis, iar aeronavele militare au revenit la bază. 

Alexia Bucur
Alexia Bucur

Reporter de noapte la Observator Antena 1.

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