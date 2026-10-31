După pisicile adoptate de turnul de control al Aeroportului din Tuzla vine şi povestea felinelor-terapeut. Nu au stetoscop şi nici program de gardă, dar sunt colegele medicilor de la un spital din Bucureşti.

Nu au făcut nicio facultate în domeniu, nu știu să folosească trusa de prim ajutor și nici nu poartă mănuși. Dar au o calitate pe care mulți oameni o caută: știu să ofere afecțiune necondiționată.

Conu Bagdazar are 10 ani și face parte din echipa spitalului încă din prima lui zi de viață. Ocupă funcția de manager senior de suport emoțional și chiar dacă nu are un halat sau un stetoscop, face zilele mai frumoase atât pacienților cât și personalului medical.

Dacă ar avea o fișă a postului, în ea ar avea trecute terapia prin tors, abilităţi avansate de comunicare non-verbală şi capacitatea de a aduce zâmbete chiar și în cele mai dificile zile.

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"Cred că sunt vreo trei ani de când am venit aici. Am avut o criză de astm mai puternică. Cred că e o relaxare. Animalele sunt elemente naturale de vindecare și ajută foarte mult starea psihologică a oamenilor.", spune o pacientă.

Pentru oamenii în halat alb, care petrec ore întregi într-un mediu solicitant, cu decizii importante și situații dificile, prezența animalelor e o pauză binemeritată.

"Lucrez în cadrul instituției noastre de 19 ani. Din câte am înțeles s-a născut în această curte și a rămas copilul nostru. De aproximativ cinci ani avem al doilea copil, pe domnul Arsenie. Considerăm că ne așteaptă la intrare cu iubire necondiționată. Și e ca o terapie, ne dă o stare de bine și noi le oferim îngrijire, iubire.", spune Gheorghe Dorina, serviciului administrativ al spitalului.

Siguranţa pacienţilor e, totuşi, pe primul loc. Accesul felinelor în spital e limitat la holul personalului medical. Cu pacienţii se întâlnesc în curte. Iar beneficiile interacţiunii cu animalele sunt confirmate şi de cercetători.

"În momentul în care ai o zi mai grea, Sau poate ești mai tensionat, sau poate că tu nu te simți ok, sau poată că te-a încărcat puțin un pacient, te-a emoționat. În momentul în care ești în preajma acestor doi motani, îți dă o stare de bine, treci mai ușor peste și mergi mai departe.", adaugă Gheorghe Dorina.

"Când se apropie ziua de lucru și știu că voi veni la serviciu, deja mă gândesc și la ei. Nu cred că ar fi nicăieri în altă parte nici mai fericiți, nici mai bine îngrijiți, nici mai iubiți. Pur și simplu pentru că aici suntem mulți colegi iubitori de animale.", spune Izabela, asistent medical.

Mascotele de la Bagdasar-Arseni sunt dovada că cele mai bune tratamente nu vin de fiecare dată în flacoane. Uneori ele au blană și torc.