Hârtia igienică ar putea dispărea din 2026. Produsul ieftin care o înlocuieşte deja în tot mai multe locuinţe

Hârtia igienică ar putea deveni tot mai puţin folosită în locuinţe, pe măsură ce o alternativă modernă câştigă popularitate. Este vorba despre capacele de toaletă inteligente, care folosesc apă caldă pentru curăţare şi aer cald pentru uscare. Tehnologia, deja răspândită în Japonia, începe să fie adoptată şi în alte ţări, iar utilizatorii spun că au redus considerabil consumul de hârtie igienică.

Timp de generaţii, hârtia igienică a fost un produs indispensabil în baie. Acum însă, obiceiurile au început să se schimbe. O nouă generaţie de capace de toaletă, dotate cu funcţii de spălare, uscare şi încălzire, oferă o alternativă care promite mai mult confort şi o igienă mai bună, potrivit The Coolist.

Aceste dispozitive, întâlnite la începuturi în locuinţele din Japonia şi în hotelurile de lux, au ajuns să devină tot mai populare şi în băile obişnuite. Un impuls important a venit în 2020, când criza hârtiei igienice i-a determinat pe mulţi consumatori să caute alte soluţii.

Ce sunt capacele de toaletă inteligente şi cum pot înlocui hârtia igienică

Spre deosebire de bideurile clasice, instalate separat de vasul de toaletă, noua alternativă este un capac special, cunoscut şi sub denumirea de washlet. Acesta înlocuieşte capacul obişnuit şi se conectează la alimentarea cu apă.

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După utilizarea toaletei, o mică duză extensibilă pulverizează un jet de apă pentru curăţare. Temperatura apei, presiunea şi direcţia jetului pot fi şi ele ajustate. Modelele electrice oferă şi alte funcţii, precum uscarea cu aer cald, încălzirea capacului, autocurăţarea duzei şi, uneori, controlul prin telecomandă.

Popularitatea acestor sisteme este reflectată şi de un studiu realizat în Statele Unite. Potrivit raportului Houzz Bathroom Trends din 2024, citat de The Philadelphia Inquirer, peste două cincimi dintre proprietarii care îşi renovau băile au ales toalete cu funcţii speciale, iar capacele de tip bideu s-au aflat în topul preferinţelor.

Compania TUSHY, unul dintre brandurile cunoscute din acest sector, susţine că a vândut aproximativ 2,5 milioane de bideuri din 2015.

De ce tot mai multe persoane renunţă la hârtia igienică

Unul dintre motivele pentru care aceste dispozitive câştigă popularitate este senzaţia de curăţenie. Spălarea cu apă poate fi mai eficientă decât folosirea exclusivă a hârtiei igienice şi este mai delicată cu pielea iritată.

Un alt avantaj este reducerea consumului de hârtie. Mulţi utilizatori mai folosesc doar una sau două bucăți pentru uscare, în timp ce modelele dotate cu uscător cu aer cald pot elimina complet această utilizare. Folosirea unei cantităţi mai mici de hârtie poate reduce şi riscul de înfundare a toaletei.

Confortul reprezintă un alt motiv important. Capacul încălzit, în special în dimineţile reci de iarnă, este una dintre funcţiile apreciate inclusiv de persoanele care privesc iniţial cu scepticism această tehnologie.

Cât costă alternativa la hârtia igienică. Preţurile pornesc de la 30 de dolari

Preţurile diferă considerabil în funcţie de dotări şi de complexitatea dispozitivului. Cele mai simple accesorii mecanice, care se montează sub capacul existent şi nu necesită alimentare electrică, costă între 30 şi 50 de dolari.

Modelele electrice, dotate cu funcţii de spălare cu apă caldă şi uscare, ajung la câteva sute de dolari. În cazul toaletelor inteligente complet integrate, preţurile pot depăşi câteva mii de dolari.

Instalarea accesoriilor simple şi a capacelor speciale poate fi realizată, de regulă, acasă, fără ajutorul unui specialist. Procedura presupune îndepărtarea capacului vechi, montarea unui racord în formă de T la conducta de alimentare cu apă şi fixarea noului dispozitiv.

Înainte de cumpărare, trebuie verificată şi forma vasului de toaletă, care poate fi rotundă sau alungită, precum şi spaţiul disponibil. Modelele electrice necesită o priză cu împământare în apropierea toaletei. Dacă aceasta nu există, instalarea trebuie realizată de un electrician.

Ce dezavantaje au capacele electrice şi cum trebuie întreţinute

Deşi oferă mai multe avantaje, dispozitivele necesită întreţinere periodică. Duza şi capacul trebuie curăţate şi dezinfectate regulat, în special în zonele unde apa are o duritate ridicată. Depunerile de calcar pot bloca orificiile prin care este pulverizată apa şi pot afecta funcţionarea sistemului.

De asemenea, presiunea ridicată a jetului poate provoca disconfort. Din acest motiv, este recomandată utilizarea celei mai mici trepte de presiune.

Funcţiile de autocurăţare ale dispozitivului nu înlocuiesc nici igienizarea periodică a întregului vas de toaletă.

Va dispărea hârtia igienică din băi?

Deşi capacele inteligente devin tot mai populare, hârtia igienică nu va dispărea peste noapte.

Pentru persoanele care au instalate deja aceste sisteme, însă, hârtia poate deveni o soluţie de rezervă, folosită ocazional, atunci când există defecţiuni la alternativa inteligentă.

Spălarea cu apă caldă şi reducerea consumului de hârtie sunt principalele avantaje care susţin această schimbare. În unele locuinţe, un singur sul de hârtie igienică poate ţine chiar şi o lună.