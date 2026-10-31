Caz incredibil în Târgovişte. Un copil de un an a fost la un pas de moarte după ce un băiat de trei ani i-a înfipt un cuţit în frunte. S-a întâmplat în timp ce micuţii se jucau sub supravegherea unei adolescente, în timpul unei vizite. Părinţii au trăit momente de groază când au văzut copilul cu lama înfiptă în cap. La fel şi medicii din Târgovişte, care au cerut ajutorul colegilor de la Bucureşti.

Băieţelul de un an şi jumătate era în vizită la nişte rude. Se juca împreună cu un alt copil de trei ani. La un moment dat, băiatul mai mare a luat un cuţit de pe masă şi, nimeni nu înţelege exact cum, o clipă mai târziu, lama era înfiptă în fruntea micuţului.

"Cuţit de bucătărie. Aveam fata de are 15, făcea puţină curăţenie în curte. Copiii erau în casă amândoi", a povestit bunicul.

"Unu a vrut să taie pateul, altul nu l-a lăsat", a spus o altă rudă.

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A început o cursă contra cronometru.

Speriați, părinții au alertat imediat salvatorii. Conştienţi că fiecare clipă contează, nici nu au mai așteptat sosirea echipajului medical: l-au luat pe micuțul de un an, s-au urcat în mașină și au plecat în întâmpinarea ambulanței.

"A fost identificată o plagă frontală, cuţitul fiind înfipt în cap. Copilul în cauză era conştient-cooperant", a declarat Claudiu Dumitrescu, director Serviciul Ambulanţă Dâmboviţa.

Copilul a ajuns la Spitalul din Târgovişte. Cazul îi depăşea însă pe medicii de acolo, aşa că băieţelul a fost transferat de urgenţă la Bucureşti. Doctorii l-au băgat direct în sala de operaţie.

"A fost analgosedat puţintel, i-am scos cuţitul şi apoi am făcut un CT de control. Toate bune şi frumoase. E pe secţie, vesel, nu are nicio problemuţă. Cuţitul era înfipt bine. Un centimetru în creier, depăşea tăblia osoasă internă şi externă. Putea să moară. Dacă era un vas mai important ce era lezat, atunci putea... dar a avut noroc cu localizarea că i l-a băgat în frunte, iar lobul frontal este mai indulgent la astfel de traumatisme", a explicat Ionuț Olteanu, neurochirurg.

Din fericire, copilul nu va rămâne cu sechele pe termen lung. Poliţiştii au deschis însă o anchetă.

"În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot", a declarat Iasmina Roşescu, IPJ Dâmboviţa.

A fost sesizată şi protecţia copilului care a venit în control la familie.