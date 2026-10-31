Doi dintre cei trei frați dispăruți din județul Sălaj, fata și unul dintre băieți, au fost găsiți în localitatea Şard, judeţul Cluj, alături de tatăl lor. Cel de-al treilea copil este în continuare căutat.

2 dintre frații dispăruți de la stâna din Sălaj, găsiți cu tatăl lor. Al treilea este căutat în continuare

"În urma activităților desfășurate de forțele de ordine, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orelor 18.25, doi dintre cei trei minori respectiv Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județ Cluj. Aceștia urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru verificări suplimentare. Activitățile continuă pentru identificarea celui de-al treilea minor, efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne depunând în continuare toate eforturile necesare pentru clarificarea situației", au transmis poliţiştii.

Satul Şard se află lângă localitatea Turea, acolo unde unul dintre băieţi a fost surpins de o cameră de supraveghere alături de un bărbat.

Cei doi au intrat într-un magazin și au cumpărat mai multe alimente: mezeluri, pâine și brânzeturi. După ce au ieșit din magazin cu sacoșele pline, cei doi au pornit pe drumul principal. La un moment dat, în dreptul unei grădini, au sărit gardul și au dispărut din raza camerelor de supraveghere.

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Polițiștii supraveghează acum locul în care au fost văzuți ultima dată.

Anchetatorii au descoperit ulterior un gard de grădină îndoit, care ducea spre curtea bisericii din satul Turea. În anexa lăcașului de cult au fost găsite mai multe resturi. Oamenii legii iau în calcul posibilitatea ca cei doi să fi petrecut acolo seara și noaptea, într-o șură a bisericii. Lăcașul de cult se află la aproximativ 200 de metri de magazinul în care au fost surprinși băiatul și bărbatul.

Bărbatul ar putea fi un prieten foarte bun al tatălui. În vârstă de 45 de ani, a făcut în trecut puşcărie pentru tentativă de omor.

Căutările au mobilizat polițiști, jandarmi și zeci de voluntari, care au verificat inclusiv case părăsite, rulote și alte locuri în care copiii s-ar fi putut adăposti. Misiunea a fost îngreunată și de ploaie.

În paralel, echipele de intervenție au verificat potecile din zonă și locuințele localnicilor, iar căutările s-au extins și în apropierea fermei unde locuiau copiii împreună cu tatăl lor.

Cei trei frați, cu vârste între 11 și 13 ani au fost daţi dispăruţi de mama lor, care locuiește și lucrează la o stână din județul Sălaj. Femeia a alertat poliția după ce a observat că micuții veniţi în vizită nu mai sunt de găsit.