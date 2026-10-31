O femeie în vârstă de 75 de ani din judeţul Cluj a fost înşelată cu 20.000 de euro de către persoane care, pretinzând că sunt reprezentanţi ai Băncii Naţionale sau poliţişti, vor să securizeze banii pe care aceasta îi are în cont. Femeia a retras banii din bancă şi i-a dat unui necunoscut. Poliţiştii au reuşit să recupereze 18.000 de euro de la un suspect şi fac cercetări pentru a-i identifica şi pe ceilalţi implicaţi în reţeua de infractori.

Cum au lăsat-o "reprezentanții băncii și ai poliției" fără 20.000 de euro pe o femeie de 75 de ani din Cluj - arhivă

Ancheta derulată de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca a demarat după ce, în 28 octombrie, o femeie de 75 de ani a reclamat că a fost înşelată de persoane necunoscute care s-ar fi prezentat în mod mincinos drept reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi ai Poliţiei Române, scrie News.ro.

”Sub pretextul unei presupuse fraude asupra contului bancar, persoana vătămată ar fi fost determinată să retragă suma de 20.000 de euro, pe care a predat-o ulterior unui bărbat, în municipiul Cluj-Napoca. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, în aceeaşi zi, poliţiştii au depistat, în parcarea unui centru comercial din comuna Floreşti, un bărbat de 49 de ani, din judeţul Vâlcea, bănuit că ar fi preluat suma de bani de la persoana vătămată”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţului Cluj.

Acesta a fost reţinut pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, fiind apoi plasat sub control judiciar. Investigaţia organelor judiciare arată că el nu a acţionat singur, ci a avut complici, ancheta continuând pentru tragerea la răspundere a acestora.

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„Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi acţionat în baza unei înţelegeri prealabile cu ceilalţi participanţi la comiterea faptei, deplasându-se în municipiul Cluj-Napoca, unde s-ar fi întâlnit cu femeia în cauză. Pentru a facilita predarea sumei, acesta ar fi utilizat un cuvânt în limba engleză, stabilit anterior drept cod de identificare”, precizează sursa citată.

Vineri, 30 octombrie, poliţiştii au recuperat peste 18.000 de euro din prejudiciul cauzat.