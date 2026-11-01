Dronele care au survolat aseară spaţiul nostru aerian readuc în atenţie pericolele din regiune. Iar pe Marea Neagră, atacurile cu astfel de aparate de zbor asupra navelor au dus la misiuni de căutare şi salvare, care acum provoacă un scandal între instituţiile statului. Managerul Spitalului Judeţean Constanţa refuză să-şi mai lase medicii să participe la intervenţiile cu elicopterele Black Hawk. Îl acuză pe şeful DSU, Raed Arafat, că îi sună personal pe aceştia, chiar şi în timpul liber, pentru a-i trimite în misiuni, fără un protocol clar şi fără să anunţe conducerea spitalului. De cealaltă parte, Arafat susţine că medicii sunt şi angajaţi ai DSU, că participarea lor este voluntară şi misiunile plătite. În timp ce instituţiile îşi pasează responsabilitatea, miza este siguranţa echipelor medicale trimise în misiuni cu grad ridicat de risc.

Doar în ultimele săptămâni, elicopterele Black Hawk au intervenit pentru salvarea marinarilor de pe navele Wine Trader sau Royad Mammadov, în largul Mării Negre. La astfel de misiuni participă şi medici de urgenţă de la spitalul judeţean Constanţa.

Medicii care participă la misiunile Black Hawk, în centrul unui scandal la Constanţa

Potrivit conducerii spitalului, medicii au fost sunaţi personal de şeful DSU, Raed Arafat pentru a fi luaţi în misiune.

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"Eu am impus să nu se plece, pentru că nu am cadrul legal. Eu nu pot să risc viaţa medicilor şi a cadrelor medicale fără un cadru legal şi fără remunerare", a declarat Raluca Ştefan, managerul Spitalului Judeţean Constanţa.

Autorităţile constănţene cer un protocol mai clar pentru aceste situaţii.

"În momentul în care vor avea o misiune și aceasta va fi anunțată prin canalele oficiale, se iau cu prioritate medicii care sunt la domiciliu și sunt apți. Prin apți nu știm, la momentul acesta, neavând o procedură, ce înseamnă", a precizat Ionela Costache, administrator public Constanţa.

Arafat avertizează că managementul spitalului ar putea răspunde dacă un pacient moare

Şeful DSU spune însă că medicii sunt plătiţi pentru fiecare intervenţie. Iar misiunile se fac doar cu acordul lor.

"Unitatea de Primiri Urgenţe, serviciile de urgenţă pe linie operaţională, pot primi direct dispoziţii din partea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Iar dânsa nu poate interzice medicilor să facă anumite misiuni. Dacă văd că a fost o interdicţie din partea managementului spitalului şi a murit cineva, normal că managementul spitalului va răspunde de treaba asta", a explicat Raed Arafat, şeful DSU.

Reacţia ministrului Sănătăţii

Scandalul a ajuns şi la Ministerul Sănătății.

"Cu siguranţă nu este problema doamnei manager de la Constanţa cum se organizează la nivel central serviciile de urgenţă. Dânsa are responsabilitate pentru spital şi rugămintea mea este să se ocupe de spital. Nu cred că conflictele şi disputele între instituţiile de urgenţă din sistemul de sănătate duc la dezvoltarea sistemului de sănătate", a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Elicopterele Black Hawk au efectuat până acum 20 de misiuni în largul mării.