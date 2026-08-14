Primele imagini cu drona prăbuşită în Tulcea, la 5 km de graniţa cu Ucraina. Nu a fost detectată de radare

O dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, într-o zonă împădurită, la 5 kilometri de frontiera cu Ucraina. Potrivit MApN, a zburat la înălțime mică și nu a fost detectată de radare. După impact, a izbucnit un incendiu. Nu a provocat victime sau pagube materiale. În jurul orei 11.50 două mesaje de alertă extremă au fost transmise atât populaţiei din nordul judeţului Tulcea, cât şi celei din zona de est a judeţului Galaţi.

Potrivit informațiilor Observator, drona ar fi venit dinspre Dunăre. La 112 au fost înregistrate două apeluri privind aparatul. Un elicopter al MApN a ajuns deasupra zonei, însă punctul de impact nu este vizibil, urmând ca o echipă terestră să cerceteze zona.

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Primele imagini cu drona prăbuşită în Tulcea

Drona care s-a prăbușit în județul Tulcea a fost filmată în zbor deasupra satului Rachelu, din comuna Luncavița.

Aparatul s-a prăbușit în zona unei cariere, într-o zonă împădurită, după care a explodat și a provocat un incendiu de vegetaţie. Nu a fost detectată de sistemele radar pentru că a zburat la înălţime foarte joasă, spun autorităţile.

Pompierii caută drona care a explodat în comuna tulceană Luncaviţa

Pompierii militari şi rangerii Parcului Naţional Munţii Măcinului au început căutări pentru a găsi drona care a explodat în comuna tulceană Luncaviţa.

Anunţul privind prăbuşirea unui obiect aerian în comuna Luncaviţa a fost făcut de un cetăţean la numărul unic de urgenţă 112, care a menţionat că drona ar fi căzut în zona carierei de piatră Cetăţuia din comună, însă, ulterior, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta a anunţat că a extins căutările.

"Incendiul nu mai este vizibil şi se fac căutări în zonă pentru identificarea locului prăbuşirii. Au fost formate echipe din cadrul ISU Tulcea - secţia Măcin, rangeri din zonă. Locul prăbuşirii ar fi pe partea localităţii Greci", a anunţat ISU Delta Tulcea.

Potrivit sursei citate, alerta aeriană, declanşată în urma atacului cu drone al Rusiei împotriva Ucrainei, a încetat la ora 12:30

Anunţul MApN despre drona prăbuşită în Tulcea

Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, despre prăbușirea unei drone în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Sesizarea a fost făcută printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit datelor disponibile până în acest moment, drona nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, deoarece aceasta ar fi zburat la o înălțime foarte mică.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită. Din informațiile preliminare transmise de autorități, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Pentru verificarea situației, o echipă a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa în zonă cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, urmând să cerceteze locul în care s-a prăbușit drona.

Drona s-a prăbușit în zona carierei Cetățuia iar după impact a izbucnit un incendiu

Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta din judeţul Tulcea a fost anunţat prin apel la numărul unic de urgenţă 112 despre faptul că a fost observată o dronă în apropierea localităţii Luncaviţa, care s-ar fi prăbuşit în zona carierei de piatră Cetăţuia.

Potrivit ISU Delta, în urma prăbuşirii, a rezultat o explozie urmată de un incendiu, motiv pentru care către locul evenimentului un echipaj format din cinci subofiţeri din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin intervin cu o autospecială de stingere.

"La ora 11:45, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU despre faptul că pentru zona de nord a judeţului Tulcea este instituită alertă aeriană, motiv pentru care a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea şi informarea populaţiei. Misiunea este în dinamică, vom reveni cu informaţii pe parcurs ce acestea vor fi disponibile", a anunţat ISU Delta Tulcea.

Alerte de drone în județele Tulcea și Galațila

Populația este sfătuită să stea în case sau în adăposturi. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, vineri, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.