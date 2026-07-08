Trecerea cu bacul la Zimnicea spre Sviștov, Bulgaria, a fost suspendată miercuri, din cauza nivelului scăzut al apelor Dunării.

Trecerea cu bacul a fost suspendată la Zimnicea, din cauza nivelului scăzut al Dunării - Shutterstock

"Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 08.07.2026, ora 11:00. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării", se arată într-un comunicat ITPF Giurgiu, citat de Agerpres.

Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă

Potrivit polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu, la acest moment nu sunt autovehicule de marfă în așteptare pe sensul de ieșire din România din apropierea trecerii cu feribotul de la Zimnicea.

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Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.