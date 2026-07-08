Singura medie de 10 la Bacalaureat din județul Prahova a fost obținută de o elevă care spune că nu a făcut meditații, ci s-a pregătit constant și a păstrat un echilibru între școală și viața socială. Tânăra vrea să urmeze Facultatea de Geografie și să se specializeze în protecția mediului.

Ştefania, singura elevă din Prahova care a luat 10 la BAC. La ce facultate vrea să studieze - Facebook

O singură medie de 10 a fost înregistrată anul acesta la Bacalaureat în județul Prahova, eleva care a obținut această performanță declarând, marți, că nu a făcut pregătire suplimentară la nicio materie, însă a păstrat mereu un echilibru și s-a pregătit constant de-a lungul vieții.

Iuliana Ștefania Bonciu a absolvit Colegiul Național 'Nichita Stănescu' din Ploiești și spune că a fost surprinsă și ea de rezultat. Se aștepta să ia nota maximă la Istorie și la Geografie, însă nu și la celelalte materii.

'Mă așteptam să fie la Istorie și la Geografie, dar nu la toate. A fost o surpriză', a declarat ea, potrivit Agerpres.

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Iuliana este din comuna Vărbilău, iar pe parcursul studiilor liceale a locuit cu chirie la Ploiești, datorită eforturilor părinților ei, cărora le este profund recunoscătoare.

'A fost o pregătire constantă încă de la începutul anului, n-am lăsat chiar totul pe ultima sută de metri. Nu am făcut pregătire la niciuna dintre materii. A fost doar munca mea', a spus fata.

Ştefania a fost mereu o elevă de "10"

Ea a fost mereu o elevă de "10" și admite că, de fapt, a fost vorba despre o pregătire constantă de-a lungul vieții, împletită cu echilibrul păstrat între învățare și viața socială, la care nu a renunțat de dragul notelor.

'Am păstrat un echilibru. Nu am vrut să renunț la viața socială doar pentru o notă, pentru că sunt de părere că o singură notă nu te definește', explică Iuliana Ștefania Bonciu.

Ea este pasionată de Geografie datorită profesoarelor care au inspirat-o de-a lungul anilor de studiu, astfel că se va îndrepta către o facultate de profil din București.

'Mie îmi place Geografia și o să mă duc la Facultatea de Geografie, pe Geografia mediului. Încă nu știu exact ce vreau să fac mai specific în viitor, dar cu siguranță în zona aceasta de protecția mediului. (...) Pasiunea pentru Geografie provine de la doamna mea profesoară de Geografie din gimnaziu. De la dumneaei am cultivat-o și mi-a plăcut pasiunea pe care o are pentru Geografie și mi-a inspirat-o și mie. Iar apoi și în liceu doamna profesoară a cultivat-o mai departe. Și din toată Geografia, mie îmi place cel mai mult această zonă de protecție a mediului', a declarat tânăra.

Ştefania a fost felicitată chiar de primarul comunei Vărbilău pentru rezultatul remarcabil.

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"Excelența, premiată în comuna Vărbilău! Astăzi, comuna Vărbilău a avut onoarea de a o felicita pe Iuliana Ștefania Bonciu pentru rezultatul excepțional obținut la Examenul Național de Bacalaureat - sesiunea 2026, unde a obținut media 10,00, fiind singura absolventă din județul Prahova care a realizat această performanță.

În semn de apreciere pentru munca, seriozitatea și perseverența de care a dat dovadă, domnul primar Mihail-Vasile Cărbunaru i-a înmânat o Diplomă de Excelență și un premiu, ca recunoaștere a rezultatelor sale deosebite și ca încurajare pentru parcursul academic ce urmează.

Performanța sa este un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate și un exemplu pentru toți tinerii care își doresc să își împlinească visurile prin muncă și dedicare.

Felicitări, Iuliana Ștefania Bonciu! Îți dorim mult succes în toate proiectele viitoare și cât mai multe realizări!", au transmis reprezentanţii primăriei într-un mesaj pe Facebook.