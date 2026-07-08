Nicuşor Dan, discuţii cu Keir Starmer şi Mark Carney: L-am invitat pe premierul Canadei la București

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, în marja summitului de la Ankara, cu premierul britanic demisionar Keir Starmer și cu prim-ministrul canadian Mark Carney, în cadrul unor discuţii bilaterale.

"Canada este unul dintre cei mai apropiaţi şi de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este excelentă şi are un potenţial important de dezvoltare.

Ne dorim să consolidăm această colaborare şi să valorificăm experienţa României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtăşirea acestei expertize în regiune. Vom continua să dezvoltăm Parteneriatul consolidat dintre România şi Canada şi să valorificăm pe deplin oportunităţile pe care acesta le oferă, în beneficiul cetăţenilor noştri şi al unei Alianţe transatlantice puternice", a scris şeful statului pe Facebook.

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El a spus că l-a invitat pe Carney la Bucureşti şi, la rândul său, a acceptat invitaţia de a merge în vizită în Canada.