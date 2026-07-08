UNTOLD a anunțat line-up-ul final pentru cea de-a unsprezecea ediție a festivalului, care va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca. Organizatorii au completat lista artiștilor cu nume internaționale precum Alan Walker, Solomun, Tujamo, BBNO$ și Padre Guilherme, care se alătură unei distribuții ce îi include deja pe Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo-Rida, Kygo, The Chainsmokers, Martin Garrix și Carl Cox.

UNTOLD 2026: Lista finală de artiști. Cine urcă pe scenele festivalului din Cluj-Napoca - Profimedia

Una dintre noutățile ediției din acest an este premiera MEDUZA 3 Live pe Mainstage. Trio-ul format din Luca De Gregorio, Mattia Vitale și Simone Giani va aduce un show nou în România, după succesul internațional obținut cu piese precum „Piece Of Your Heart”, "Lose Control" și "Paradise".

Tot la această ediție, artistul BBNO$ va urca pentru prima dată pe scena UNTOLD, la Alchemy. Cunoscut pentru combinația de hip-hop, rap și pop, acesta va interpreta piese precum "Lalala", realizată alături de Y2K, "Edamame" și "it boy".

Alan Walker revine la Cluj cu sound-ul său cinematic și melancolic care l-a făcut celebru la nivel mondial prin hitul "Faded", urmat de piese precum "Alone" și numeroase colaborări internaționale. De asemenea, Solomun, unul dintre cele mai apreciate nume din zona house și techno, va reveni pe scena Galaxy cu un set special.

Articolul continuă după reclamă

Festivalul anunță și continuarea colaborării cu ZAMNA, brandul internațional de festivaluri electronice lansat în 2017 în Tulum, Mexic. Acesta va avea un takeover în ziua de vineri a festivalului, după parteneriatul început la UNTOLD Dubai în 2025.

Programul celor 4 zile de festival

Prima zi de festival îi aduce pe Mainstage pe Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. La scena Galaxy revine Carl Cox, iar scena Alchemy îi va găzdui pe Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass ft. Bvcovia. La Daydreaming este programat un hybrid DJ set susținut de Whomadewho.

Vineri, pe Mainstage vor urca Zara Larsson, Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya. La Galaxy sunt programați Gordo și Maceo Plex, iar scena Alchemy va aduce show-uri de la Pendulum și Erika Isac. Ziua se va încheia la Daydreaming cu seturi semnate de Sébastien Léger și Mano Le Tough.

Sâmbătă, Lewis Capaldi va susține primul său concert la UNTOLD, pe Mainstage, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. La Galaxy vor evolua Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati, iar scena Alchemy îl aduce pentru prima dată pe Denzel Curry în fața publicului UNTOLD, alături de Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN.

Ultima zi de festival îi aduce pe Mainstage pe Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB și Padre Guilherme. La Galaxy sunt programați MRAK, Jamie Jones și Sara Landry, iar scena Alchemy va găzdui show-uri de la Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava. Festivalul se va încheia la Daydreaming cu muzica lui Jan Blomqvist.

Organizatorii anunță că ediția UNTOLD 2026 va reuni peste 200 de artiști pe cele patru scene principale ale festivalului, transformând Cluj-Napoca, timp de patru zile, într-unul dintre cele mai mari puncte de atracție pentru iubitorii muzicii electronice și live din Europa.