Traficul feroviar din Constanţa a fost dat din nou peste cap, după ce un tren încărcat cu sulf a transformat o manevră obişnuită într-o intervenţie de amploare. Patru vagoane au sărit de pe şine, unul s-a răsturnat, iar praful galben s-a împrăştiat în zona căii ferate. Totul s-a întâmplat la doar câţiva metri de cea mai aglomerată magistrală spre litoral. Între timp, vagoanele neafectate au fost îndepărtate, iar acum se încearcă ridicarea și repunerea în siguranță pe șine a celor avariate.

Accidentul feroviar a avut loc în staţia CF Palas din Constanţa, în timpul unei manevre făcută de un tren privat de marfă. Garnitura transporta sulf pulbere când mai multe vagoane au ieşit de pe șine.

Pentru că forţa a fost atât de puternică, alte trei garnituri au deraiat de pe şine. Praful galben împrăştiat lângă calea ferată a fost suficient pentru ca autorităţile să trateze intervenţia cu maximă precauţie. Zona a fost împânzită de echipaje, iar printre primele ajunse au fost şi autospecialele pregătite pentru incidente cu substanţe periculoase.

"La faţa locului, ne-am deplasat cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor şi o autospecială CBRN. Din fericire, nu s-au înregistrat victime", a afirmat Anamaria Stoica, ISU Dobrogea.

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Accidentul s-a produs pe o linie folosită exclusiv de trenurile de marfă. Chiar şi aşa, pericolul nu a dispărut.

Trenul a reuşit să se oprească pe podul de deasupra magistralei Constanţa-Bucureşti, cea mai tranzitată linie de cale ferată pentru călători, în timpul sezonului estival. La doar câţiva metri, vagonul plin cu sulf s-a răsturnat.

Sub pod, trenurile de călători şi-au continuat drumul fără restricţii. Traficul de marfă în zonă a rămas restricţionat până la ridicarea vagoanelor.