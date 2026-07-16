Mergi la mare să te relaxezi în concediu, dar nu ştii ce pericole îţi pândesc copilul în parcul de distracţie. Comisarii de la Protecția Consumatorului au închis mai multe astfel de tiribombe în staţiunile de la malul mării. Elemente ruginite, centuri deteriorate, instalații care stau sprijinite pe improvizații de lemn, oricare dintre ele puteau duce, oricând, la o nenorocire. La un pas de tragedie au fost şi două tinere care au vrut să se distreze într-un parc din Constanţa.

"Ne-am dat în ciocănelele alea. Ne punem centurile, când ajungem cu capul în jos, i s-a desprins centura aia care o ţinea cu tot corpul. Are capul umflat, a căzut cu capul pe fiare.", spun două tinere.

Abia acum tinerele realizează cât de aproape au fost de o tragedie. Au mers într-un parc de distracţii în Constanţa fără să își imagineze că vor pleca acasă cu răni. Spun că se consideră norocoase că au scăpat doar cu câteva julituri. Le revoltă faptul că administratorii nu le-au luat în serios plângerile.

"Am coborât jos, i-am spus: "Măi, omule, nu eşti normal la cap! Tu ai văzut, ai început să râzi!". Nu că nu are nimica, că voi minţiţi. A spus că o să-l închidă. După 5 minute când ne-am întors, ghiciţi ce? Erau copii de 14-15 ani care se dădeau.", explică o tânără.

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Probleme au descoperit comisarii de la Protecţia Consumatorilor şi la Costineşti.

Una dintre cele mai grave abateri ale inspectorilor OPC este că aceste elemente sunt pe improvizaţii de lemn, ceea ce pot duce oricând la un accident cu consecinţe grave.

"Ne-am dat aseară aici. Normal ar trebui să fie niște teste pentru siguranța ca să le pună.", spune o fată.

"Nimic din ce vorbim într-un an nu este respectat pentru anul următor. Orice oscilaţie la un echipament de anvergura celor pe care noi am fost nevoiţi să le oprim, poate duce la o nenorocire.", precizează Horia Constantinescu, şef CJPC.

În spatele celui mai mare parc de distracții din Staţiunea tinerilor, chiar lângă pista de carting, funcționa şi un mic parc cu trambuline, amenajat de un antreprenor din Pitești. Imaginile surprinse arătau echipamente ruginite și rupte. Astăzi - când echipa noastră a ajuns acolo - totul dispăruse.

Localnic: Erau nişte saltele, trambuline.

Reporter: Le-au luat?

Localnic: Da, da. ANPC-ul le-a închis. Nu le-a mai dat voie. Le-au trimis acasă.

"Vai, Dumnezeule! Este o chestie foarte urâtă. Prea periculos!", menţionează o mamă.

Parcurile au fost închise până la remedierea problemelor, iar cei cinci administratori au fost amendați cu 17.000 de lei.

În Eforie Nord situația este la fel cum v-am prezentat-o ani la rând, malul se surpa fix lângă Parcurile de distracţie fără ca nimeni să ia vreo masură în tot acest timp.

"Mi se pare într-o stare destul de proastă. Mă aşteptam să fie altceva. Mi se pare periculos să treci pe aici seara poți să cazi că nu e luminată zona. Mi se pare destul de periculoasă zona.", precizează un tată.

Localnic: Neglijenţă în primul rând.

Reporter: L-aţi lăsa să se dea?

Localnic: Nu.

Controale ale inspectorilor ANPC, Garda de Mediu şi Apele Române au fost şi pe plajele din Tuzla, acolo unde au fost descoperite costrucții ilegale.