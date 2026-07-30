Este alertă pe tot cursul Dunării, nivelul apei a scăzut aproape de un maxim istoric, înregistrat în urmă cu patruzeci de ani. Debitul fluviului se reduce de la o zi la alta. Este acum la o treime faţă de normal. În mai multe puncte din ţară circulaţia navelor a fost suspendată, iar pe cursul fluviului au apărut insule uriaşe. Ploile care să umfle Dunărea la loc sunt aşteptate abia la finalul lunii viitoare.

Dunărea a scăzut atât de mult, încât, locuitorii din sudul ţării pot trece la bulgari pe cal.

Până nu demult, aici, între Giurgiu şi Ruse, din mal în mal era apă. Acum Dunărea s-a retras zeci de metri, atât de mult încât au apărut plaje întregi pe care găsim chiar şi scoici.

"E transportul naval afectat pe întregul curs al Dunării pentru că navele nu se mai pot încărca la întreaga capacitate, pentru că n-ar putea să treacă pragurile", a explicat Florin Oprea, director Căpitănia Giurgiu.

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La Corabia, portul turistic a fost închis. Apa este prea mică chiar şi pentru navigaţia de agrement.

"E scăzută! Insule mari în mijlocul Dunării. Nu se poate circula, avem şi noi un vaporaş pe care n-am putut să ne plimbăm", a declarat o femeie.

"Am fost şi noi curioşi să vedem efectul ăsta al schimbărilor climatice. E un pic dureros ce se întâmplă", a spus un bărbat.

"Am venit cu dor de Dunăre. Şi m-am întristat tare de tot", a spus o femeie.

La Corabia Dunărea are un debit de aproximativ 1.700 metri cubi pe secundă, de aproape 3 ori mai mic decât media obişnuită a lunii iulie. Tendinţa de scădere va continua, spun hidrologii şi s-ar putea apropia de minimul istoric din 1985.

"Cu tendinţă de a le atinge şi poate chiar să avem valori minime istorice în perioada următoare", a declarat Marius Mătreaţă, Director Centrul Național de Prognoze Hidrologice

"Debitul minim istoric înregistrat în ultima sută de ani a fost undeva la 1.400 de metri cubi pe secundă", a explicat Daniel Naicu, director Administrația Bazinală de Apă Jiu.

În Rasova, localnicii spun ca apa parcă a intrat brusc în pământ.

"Cred că are vreo două săptămâni de când s-a dus deodată în jos. Nu ştiu de ce, dar prea deodată s-a dus", a spus un localnic.

"În zona aceasta erau 3-4 metri. 5 metri de apă. Vă daţi seama ce era. Era oază aici. Din păcate e deşert", Mihalache Neamțu, primar Rasova, Constanţa.

Debitul scăzut al Dunării afecteză şi ţările vecine. În Serbia, au ieşit la iveală epave ale vaselor germane scufundate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Iar barjele aici abia dacă pot fi încărcate la 40% din capacitate.

Iar în Ungaria, vasele mari de croazieră care traversau fluviul au fost trase la mal.

"Ca să revenim la valori apropiate de regimul normal, vor trebui, să spunem, cel puţin câteva săptămâni de precipitaţii pe suprafeţe extinse, precipitaţii zilnice care să depăşească local 15-20 de milimetri", Marius Mătreaţă, Director Centrul Național de Prognoze Hidrologice.

Astfel de ploi sunt aşteptate abia după 8 august. Iar fluviul ar putea reveni la cote mai aproape de cele normale abia la finalul verii, arată prognozele hidrologilor.