Un bărbat care a fugit din ţară pe vremea regimului comunist se întoarce acum acasă. Familia l-a crezut mort în tot acest timp, în timp ce el muncea în SUA.

Considerat mort de familie, un român se întoarce în ţară după 44 de ani. Cum a făcut rost de bani - Mark Mooney

Povestea lui Ion Chilom, în vârstă de 77 de ani, pare desprinsă din filme. În 1982, Chilom reuşea să fugă de regimul comunist trecând Dunărea înot. A trecut-o de două ori pentru că s-a întors să-i ajute şi pe alţii. Ţinând cont de realitatea acelor timpuri, isprava lui e o performanţă incredibilă. Tocmai pentru că cei care alegeau această variantă aveau puţine şanse de reuşită, familia l-a considerat mort.

Revine în România după mai bine de 40 de ani

Chilom a ajuns însă în Statele Unite, dar s-a aflat în imposibilitatea de a-şi contacta familia. A lucrat mai întâi ca electrician în Vernon, Texas, apoi s-a mutat în Arlington, alt oraş din acelaşi stat. În 2011 s-a angajat ca şofer şi îngrijitor pentru un bătrân înstărit din orăşelul texan. Bătrânul îi oferea şi bani, dar şi adăpost. După moartea acestuia însă, Ion Chilom a rămas şi fără loc de muncă şi fără casă. Iernile şi le petrecea într-un centru pentru persoane fără adăpost, iar vara dormea pe unde apuca.

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Mark Mooney, un alt localnic din Arlington, a stat de vorbă cu Chilom şi i-a aflat povestea. A fost atât de impresionat încât a pornit o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe român să revină la familia lui. De asemenea, l-a ajutat să-şi refacă paşaportul şi alte acte necesare călătoriei. În doar câteva zile s-au strâns 7.000 de dolari, bani suficienţi pentru călătoria din SUA în România, dar şi pentru a-i rămâne câte ceva şi bătrânului, de acum, Chilom.

Ion Chilom a mai avut o tentativă de a reveni în România, în 1987, dar autorităţile americane şi consulatul român din SUA i-au recomandat să nu facă acest pas. În România, regimul comunist era încă la putere. Acum, Chilom va reveni în ţară pe 17 august, ziua în care împlineşte 78 de ani.