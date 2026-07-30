Considerat mort de familie, un român se întoarce în ţară după 44 de ani. Cum a făcut rost de bani
Un bărbat care a fugit din ţară pe vremea regimului comunist se întoarce acum acasă. Familia l-a crezut mort în tot acest timp, în timp ce el muncea în SUA.
Povestea lui Ion Chilom, în vârstă de 77 de ani, pare desprinsă din filme. În 1982, Chilom reuşea să fugă de regimul comunist trecând Dunărea înot. A trecut-o de două ori pentru că s-a întors să-i ajute şi pe alţii. Ţinând cont de realitatea acelor timpuri, isprava lui e o performanţă incredibilă. Tocmai pentru că cei care alegeau această variantă aveau puţine şanse de reuşită, familia l-a considerat mort.
Revine în România după mai bine de 40 de ani
Chilom a ajuns însă în Statele Unite, dar s-a aflat în imposibilitatea de a-şi contacta familia. A lucrat mai întâi ca electrician în Vernon, Texas, apoi s-a mutat în Arlington, alt oraş din acelaşi stat. În 2011 s-a angajat ca şofer şi îngrijitor pentru un bătrân înstărit din orăşelul texan. Bătrânul îi oferea şi bani, dar şi adăpost. După moartea acestuia însă, Ion Chilom a rămas şi fără loc de muncă şi fără casă. Iernile şi le petrecea într-un centru pentru persoane fără adăpost, iar vara dormea pe unde apuca.
Mark Mooney, un alt localnic din Arlington, a stat de vorbă cu Chilom şi i-a aflat povestea. A fost atât de impresionat încât a pornit o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe român să revină la familia lui. De asemenea, l-a ajutat să-şi refacă paşaportul şi alte acte necesare călătoriei. În doar câteva zile s-au strâns 7.000 de dolari, bani suficienţi pentru călătoria din SUA în România, dar şi pentru a-i rămâne câte ceva şi bătrânului, de acum, Chilom.
Ion Chilom a mai avut o tentativă de a reveni în România, în 1987, dar autorităţile americane şi consulatul român din SUA i-au recomandat să nu facă acest pas. În România, regimul comunist era încă la putere. Acum, Chilom va reveni în ţară pe 17 august, ziua în care împlineşte 78 de ani.