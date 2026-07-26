Mai mulți turiști au fost în pericol de a se răsturna cu barca, pe lacul Razelm din Jurilovca, din cauza vântului puternic.

Potrivit autorităților locale, rafalele au atins viteze de până la 46 km/h, iar condițiile de navigație au devenit dificile.

Astfel ambarcațiunea a eșuat pe malul pietros al unei insule, iar motorul nu a mai putut fi pornit.

Turiștii au cerut ajutor la 112, iar cel care le-a venit în ajutor a fost chiar primarul comunei alături de doi voluntari. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.