Video Turişti, la un pas să se răstoarne cu barca pe lacul Razelm. Primarul comunei a pornit în misiunea de salvare
Mai mulți turiști au fost în pericol de a se răsturna cu barca, pe lacul Razelm din Jurilovca, din cauza vântului puternic.
Potrivit autorităților locale, rafalele au atins viteze de până la 46 km/h, iar condițiile de navigație au devenit dificile.
Astfel ambarcațiunea a eșuat pe malul pietros al unei insule, iar motorul nu a mai putut fi pornit.
Turiștii au cerut ajutor la 112, iar cel care le-a venit în ajutor a fost chiar primarul comunei alături de doi voluntari. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
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