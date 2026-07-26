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Video Turişti, la un pas să se răstoarne cu barca pe lacul Razelm. Primarul comunei a pornit în misiunea de salvare

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 19:41 | Modificat la 26.07.2026, 19:41

Mai mulți turiști au fost în pericol de a se răsturna cu barca, pe lacul Razelm din Jurilovca, din cauza vântului puternic.

Potrivit autorităților locale, rafalele au atins viteze de până la 46 km/h, iar condițiile de navigație au devenit dificile. 

Astfel ambarcațiunea a eșuat pe malul pietros al unei insule, iar motorul nu a mai putut fi pornit. 

Turiștii au cerut ajutor la 112, iar cel care le-a venit în ajutor a fost chiar primarul comunei alături de doi voluntari. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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