"A aruncat fetiţa de pe geam şi după aia s-a aruncat ea, am văzut eu", spune un martor.

Scenele şocante s-au petrecut seara trecută într un cartier de blocuri din sectorul 2. Localnicii au auzit o bubuitură şi au crezut că s-au lovit două maşini. Mulţi au ieşit la ferestre să vadă despre ce e vorba şi atunci au văzut-o pe femeie plonjând în gol.

Căderea mamei văzut de martori

Vezi și

"Am auzit un foşnet, un ceva, ţipăt şi pocnitură şi am reuşit să văd pocnitura şi am văzut-o pe ea, fizic, în picaj", a povestit un alt martor.

Martorii le-au acordat primul ajutor şi au sunat la 112.

"Am fugit la ea să văd ce face. Cineva de la geam ne-a zis că e şi copilul acolo, am lăsat-o pe ea, am fugit la copil, am văzut că şi copilul respira", spune un alt martor.

"Când am ajuns la faţa locului am văzut copilul prima dată, mama fiind între maşini n-am observat-o. Inconştiente ambele", a declarat Marius Neculai, voluntar "Există un erou".

Cercetarea la faţa locului confirmă varianta martorilor.

Doar o minune a făcut ca cele două să scape cu viaţă. Amândouă au căzut pe două maşini parcate în faţa blocului. Fetiţa a fost apoi aruncată pe asfaltul de lângă bloc.

"Copiii şi dânsa să fie în regulă, maşina se face", spune proprietarul uneia din maşinile distruse.

Cum îşi explică gestul mama care şi-a aruncat fiica

Gestul extrem i-a şocat până şi pe anchetatori, mai ales că mulţi o cunoşteau. Femeia de 37 de ani a lucrat în presă mult timp.

"Am întrebat-o ce s-a întâmplat, ce-aţi păţit, aţi căzut, şi mi-a zis: aşa am considerat noi două că e mai bine", mai spune martorul.

Tatăl fetiţei le-a povestit poliţiştilor că femeia suferea de depresie. Mergea la psiholog de mai bine de un an, la îndrumarea lui, după ce a ameninţat în mai multe rânduri că-şi va pune capăt zilelor. Chiar în ziua tragediei bărbatul îşi trimisese un prieten să le vadă. Femeia l-ar fi trimis după apă şi pâine, apoi şi-a dus planul până la capăt.

"Era singură, ea cu copilul. Ea şi fetiţa, da". "A fost aruncată fetiţa, ulterior mama s-a aruncat. Este şi mămica şi fetiţa, au intervenit asupra fiecăreia dintre ele", spun martorii.

O mamă depresivă

Femeia şi tatăl copilului avuseseră ieri o primă decizie în dosarul de custodie şi pensie alimentară pe care le stabiliseră de comun acord. Specialişii atrag atenţia că depresia este o boală gravă care trebuie tratată, iar rudele şi apropiaţii pot cere ajutor.

"Orice formă de ameninţare iminentă care pune în pericol integritatea sau siguranţa fizică sau psihică a persoanei sau a unei alte persoane, este temei ca acea persoană să fie internată nevoluntar. Sau sunt situații în care în interiorul acelui delir psihotic, mama nu considera că fără ea copilul s-ar descurca şi atunci formează un atașament în interiorul acelui delir fuzional prin care săvârșesc mama si copi, viata, astfel încât să meargă într-o lume mai bună", spune Gabriel Diaconu medic psihiatru.

Mama şli fiica vor rămâne internate o lungă perioadă. Copilul este în stare extrem de gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Tatăl stă tot timpul lângă ea.

Femeia a fost operată noaptea trecută aici la Spitalul Floreasca. A fost detubată si este conștientă. Poliţiştii de la omoruri o vor audia atunci când starea îi va permite, pentru că au deschis deja şi un dosar penal.

Dosarul este deschis pentru tentativă de omor. După audieri, femeia ar putea fi pusă sub acuzare.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Vă reparați mașina doar la service-uri autorizate de importator, de teamă să nu pierdeți garanția? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰