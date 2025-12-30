"Tu unde faci Revelionul?" e poate cea mai întâlnită întrebare zilele acestea. Şi, pentru mulţi, încă nu există un răspuns! Dar, dacă sunteţi în Bucureşti miercuri seară şi nu v-aţi făcut niciun plan, avem noi câteva variante. Nu vă vor costa o avere şi, bonus, sunt în aer liber.

Anul acesta în Capitală, de Revelion, va fi organizată o singură petrecere în aer liber cu acces gratuit. Practic singurul Revelion public din București va avea loc în piața Alba Iulia din sectorul 3. Evenimentul va începe la ora 20 atunci când pe scenă va urca trupa Azur, mai apoi oamenii îi vor putea vedea concertând pe cei de la 3 Sud-Est, Spitalul de Urgență și O-Zone, iar la trecerea dintre ani, la miezul nopții, pe scenă va fi trupa Iris.

Tot la miezul nopții, în piața Alba Iulia, organizătorii au pregătit și un șou de artificii, lasere și efecte speciale pentru a marca intrarea în 2026. Iar petrecerea se va încheia undeva în jurul orei 1 dimineața.

Și în Centrul Vechi al Capitalei, localurile vor fi pline, intrarea va fi gratuită în majoritatea dintre ele, iar oamenii vor avea de plătit doar consumația.

Alte variante de Revelion în Capitală mai sunt doar cu taxă de acces, spre exemplu pentru petrecerea de la Arena Națională ofertele părânesc de la 400 lei, la Hala la Minor un bilet la petrecere se vinde cu 159 lei, iar la RomExpo accesul costă 212 lei.

Cum petrec marile oraşe noaptea dintre ani

La Iași, spre exemplu, spectacolul va începe de la ora 20 mai întâi cu artiști locali, cu un spectacol de muzică folclorică, după care de la ora 22 vom urca pe scenă și artiști consacrați.

La Timișoara va avea loc un concert, iar la miezul nopţii va fi şi un foc de artificii.

Lucrurile stau diferite în alte câteva orașe din țară. La Constanța, la Brașov sau la Cluj-Napoca și Buzău, spre exemplu, vor fi concerte, dar vor lipsi focurile de artificii, pentru că, spun autoritățile, sunt dăunătoare pentru mediu şi sperie animalele. Vor fi însă spectacole și jocuri de lumini și lasere.

