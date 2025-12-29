Accident greu de privit în centrul Bucureştiului! Un şofer care a scăpat maşina de sub control s-a dat peste cap cu tot cu automobil în Pasajul Unirii. Vehiculul a ricoşat dintr-un perete în altul, s-a făcut praf, dar tânărul de la volan are doar răni uşoare. Noroc rar, cred specialiştii în conducere defensivă, care spun că supravieţuitorul a comis cel puţin două erori grave, pe care le fac, însă, mulţi şoferi.

Şoferul mergea pe prima bandă când a forţat o depăşire şi a tăiat calea unei maşini. Nu a apucat să se redreseze, însă. A intrat direct în peretele pasajului şi a fost proiectat în zidul din partea opusă. Camera de bord a maşinii pe care a depăşit-o a filmat lanţul de greşeli.

"În Pasajul Unirii, schimbarea benzii de mers este interzisă deoarece este linie continuă. Iar limita de viteză este de 40 de km pe oră. Dacă aceste două reguli de circulaţie ar fi fost respectate, accidentul nu ar mai fi avut loc" a spus reporterul Observator Denisa Dicu.

Tânărul care conducea maşina a scăpat fără răni grave

Maşina s-a făcut praf, dar tânărul de 24 de ani care o conducea a supravieţuit fără răni grave.

"Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale" a spus purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere, Andra Arsintescu.

Din ce cauză s-ar fi produs accidentul

Şoferul le-a explicat agenţilor că maşina a derapat, dar experţii în conducere defensivă care au văzut imaginile spun că tânărul apăsase prea mult acceleraţia. În acea zonă, mulţi comit aceleaşi erori.

"Sunt făcute de şoferi care nu înţeleg sau nu sunt conştienţi suficient de pericolul la care se expun. În sensul că îşi asumă să facă încălcări aparent mici, dar care pot fi cu urmări tragice. […] În acea zonă aproape că nimeni nu respectă, că nu îţi vine să mergi cu 40 de km/h, că de ce să merg cu 40 km/h, că ştiu eu că se poate şi mai tare" a spus expertul în conducere defensivă, Titi Aur.

Regulile de circulaţie încălcate fac deseori victime în Pasajul Unirii din Bucureşti. La începutul lunii, un pieton care traversa neregulamentar a murit lovit de un motociclist. Acum doi ani, un autocar în care erau 47 de turişti greci a intrat în limitatorul de înălţime, iar un pasager şi-a pierdut viaţa.

