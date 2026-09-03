Un bărbat a pătruns, joi, într-o mașină aflată în mers pe Șoseaua Colentina, în apropierea complexului Bucur Obor. Potrivit polițiștilor, acesta avea un comportament necoerent și ar fi intrat în autoturism pe fondul unei stări de teamă.

Un bărbat a intrat într-o mașină aflată în mers pe Şoseaua Colentina din București. Ar fi cuprins de teamă - Sursa: Captură foto

Incidentul a fost sesizat printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje din cadrul Secțiilor 28, 7 și 6 Poliție, transmite Poliția Capitalei.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că bărbatul a intrat în interiorul mașinii în timp ce aceasta se deplasa pe partea carosabilă, pe Șoseaua Colentina, în apropierea complexului Bucur Obor. Femeia aflată la volan nu ar fi fost amenințată sau agresată.

Bărbatul a fost imobilizat de polițiști și dus la sediul Secției 28 pentru continuarea verificărilor.

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Potrivit surselor Observator, bărbatul a fost dus la Obregia.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.