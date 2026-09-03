"Ai lovit un pieton în intersecţie". Noua schemă prin care şoferii sunt lăsaţi fără mii de lei

Patru persoane sunt cercetate de poliţiştii din Bucureşti după ce au comis mai multe înşelăciuni prin metoda ”falsul accident”. Astfel, acestea sunt acuzate că au convins mai mulţi conducători auto de comiterea unor accidente rutiere în cadrul cărora ar fi fost distrus telefonul mobil al pretinsei victimei. Şoferilor le erau cerute diverse sume de bani pentru acoperirea aşa-zisului prejudiciu. Trei dintre persoanele respective au fost prinse de poliţişti, una pe un aeroport în timp ce încerca să fugă din ţară. De asemenea, cea de-a patra persoană este căutată de anchetatori.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, joi, că poliţiştii din cadrul Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi de o femeie, la data de 17 august, că în timp ce se deplasa cu autoturismul personal, pe strada Samuil Vulcan din Sectorul 5, ar fi fost urmărită de un bărbat aflat la volanul unui autoturism.

Bărbatul respectiv i-ar fi spus victimei că, în timp ce conducea, ar fi acroşat o femeie aflată la intersecţia străzilor Mihail Sebastian şi Samuil Vulcan.

"Persoana vătămată s-ar fi întors la intersecţia indicată, unde ar fi găsit o femeie care i-ar fi reproşat faptul că, în momentul în care a efectuat virajul la stânga, ar fi fost în pericol să fie lovită de autoturism. Potrivit celor relatate, pentru a se feri, femeii i-ar fi căzut telefonul mobil pe partea carosabilă, iar autoturismul ar fi trecut ulterior peste acesta, provocându-i distrugeri. În continuare, femeia i-ar fi spus persoanei vătămate că telefonul ar valora 8.000 de lei, însă ar fi acceptat suma de 7.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului", au afirmat poliţiştii.

Articolul continuă după reclamă

Ei au precizat că în urma discuţiilor purtate, persoana vătămată i-a dat suma solicitată.

În aceeaşi zi, poliţiştii Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi de un alt bărbat, care a povestit o situaţie similară.

"În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, în timp ce victima se deplasa cu autoturismul personal pe strada Novaci şi a efectuat un viraj la dreapta către strada Dorneasca, ar fi fost abordat de un bărbat aflat la volanul unui autoturism. Cel în cauză ar fi indus în eroare victima, prin aceea că i-ar fi transmis că, în timpul efectuării virajului, ar fi acroşat o femeie aflată pe trecerea pentru pietoni, după care ar fi părăsit zona", au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Poliţiştii au adăugat că şoferul respectiv s-a întors la trecerea pentru pietoni, unde a găsit o femeie care susţinea că o doare picioarul deoarece ar fi fost lovită de autoturism.

Aceasta a mai fi afirmat că, în urma incidentului, i-ar fi căzut telefonul mobil, iar maşina ar fi trecut peste acesta, provocându-i distrugeri.

Femeia i-a comunicat şoferului că telefonul ar valora 8000 de lei şi i-a cerut suma de 4000 de lei pentru repararea acestuia.

"Persoana vătămată a fost iniţial de acord să-i remită femeii suma solicitată, însă, în scurt timp şi-a dat seama că ar putea fi vorba despre o înşelăciune. Astfel, victima i-ar fi propus femeii să se deplaseze împreună la sediul poliţiei, însă femeia ar fi refuzat şi ar fi părăsit imediat zona", a mai precizat sursa citată.

În urma cercetărilor desfăşurate cu poliţişti din cadrul altor subunităţi ale Poliţiei Capitalei, au fost identificate şi alte persoane vătămate care ar fi fost abordate în împrejurări similare.

Astfel, poliţiştii Secţiei 17 Poliţie au fost sesizaţi, la data de 21 august, de către un bărbat, cu privire la faptul că, la data de 20 august, în timp ce conducea autoturismul personal pe strada Dr. Ion Athanasiu, ar fi fost abordat de un bărbat şi o femeie.

Cei doi i-au transmis bărbatului că ar fi accidentat-o pe femeie în timp ce aceasta se afla pe trecerea de pietoni, iar în presupusul eveniment rutier i-ar fi distrus acesteia telefonul mobil. Femeia a cerut 8000 de lei pentru a-şi repara telefonul.

O faptă similară a avut loc la data de 19 august pe bulevardul 1 Decembrie 1918, iar şoferului i-a fost cerută suma de 10.000 de lei pentru repararea telefonului care ar fi fost distrus în falsul eveniment rutier.

Totodată, la nivelul Brigăzii Rutiere au fost înregistrate alte două sesizări privind situaţii similare.

"În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat patru persoane bănuite de comiterea faptelor, respectiv trei bărbaţi, cu vârste de 32, 35 şi 44 de ani, precum şi o femeie, în vârstă de 44 de ani. La data de 1 septembrie 2026, femeia a fost depistată pe un aeroport, existând suspiciunea că intenţiona să părăsească teritoriul României. Totodată, bărbaţii în vârstă de 35, respectiv 44 de ani, au fost depistaţi în Sectoarele 3 şi 5", au afirmat poliţiştii.

Ei au făcut şi trei percheziţii în urma cărora au fost găsite mai multe probe, precum şi sumele de 12.300 de lei, 650 de euro şi 300 de dolari, alături de nouă telefoane mobile.

Cele trei persoane au fost duse la sediul Secţiei 18 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, cu privire la bărbatul în vârstă de 32 de ani sunt desfăşurate, în continuare, activităţi pentru prinderea acestuia.

Cele trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune, ulterior fiind luată măsura controlului judiciar.