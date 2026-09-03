George Clooney a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Veneţia: "Oare ştiu ei ceva ce eu nu ştiu?"

Vedetele au dat în prima seară a Festivalului de Film o adevărată lecţie de rafinament şi stil. Iar una dintre cele mai urmărite apariţii a fost, evident, cea a lui George Clooney, recompensat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră. N-a fost singurul care a atras toate privirile. Covorul roşu a fost plin de apariţii spectaculoase. După a urmat şi prima proiecţie de anul acesta, producţia Ink, despre preluarea tabloidului britanic The Sun. Filmul a primit minute bune de aplauze. România va fi şi ea reprezentată de filmul de debut al regizoarei Alina Şerban.

George Clooney a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră în ropote de aplauze. Fidel farmecului care l-a consacrat, actorul a continuat spectacolul la microfon, cu un moment plin de autoironie.

"Când ţi se spune că vei primi un premiu pentru întreaga carieră, îţi vin în minte două lucruri: primul este ce onoare incredibilă este asta, şi al doilea este: oare ştiu ei ceva ce eu nu ştiu? Aţi vorbit cu medicii mei, nu-i aşa?", a declarat George Clooney.

Tonul s-a schimbat când starul a început să vorbească despre vremurile tulburi din zilele noastre.

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"Primele persoane pe care autoritarii încearcă să le reducă la tăcere nu sunt politicienii. Sunt jurnaliştii care pun întrebări, sunt artiştii care refuză răspunsurile simple, cineaştii, scriitorii, actorii şi muzicienii care insistă ca cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată, merită empatia ta", a adăugat actorul.

La o conferinţă de presă înainte de ceremonie, actorul a criticat dur şi administraţia Trump, fără să dea însă nume.

"Există un cuvânt foarte bun, <<kakistocraţie>>, care se referă la o ţară condusă de cei mai puţin calificaţi oameni", a explicat Clooney.

Tot până să urce pe scenă, Clooney a oferit imaginea serii după ce, vizibil emoţionat, i-a sărutat mâna soţiei sale, Amal.

Şi prezenţa cuplului pe covorul roşu a completat lista momentelor memorabile. Starul din Ocean's Eleven a făcut pe fotograful preţ de câteva clipe.

Clooney a purtat un costum negru impecabil, semnat Giorgio Armani, în timp ce Amal a optat pentru o rochie lungă până în pământ realizată la comandă în atelierele Tom Ford. O apariţie ce mai merită trecută în revistă e cea a lui J. Balvin.

Seara a continuat cu proiecţia filmului "Ink" care descrie cum a cumpărat magnatul american Rupert Murodch tabloidului britanic "The Sun".

Producţia a primit 4 minute de ovaţii.

Spre deosebire de ediţiile trecute, blockbusterurile americane lipsesc anul acesta de la Veneţia.

"Produc mai puține filme, mai costisitoare. Unele dintre ele au un succes foarte mare la public, iar altele sunt, dimpotrivă, un dezastru comercial", a declarat Alberto Barbera directorul artistic al festivalului.

Anul acesta, România va fi reprezentată de filmul de debut al regizoarei Alina Şerban, "Eu contez", o poveste despre umanitate, care va avea premiera mondială în secţiunea filmelor independente.