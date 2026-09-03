Sunt oameni care intră într-o cameră și aduc cu ei liniște. Andreea Vasile e unul dintre ei. Am avut-o invitată la podcastul Shero. Am vorbit cu ea despre cel mai recent film în care joacă: "3 zile în septembrie", comedia regizată de soţul ei, Tudor Giurgiu. A făcut mărturisiri şi despre munca uriașă din spatele serialului "Destine cu parfum de lavandă". Și despre ea: prejudecata care a durut-o cel mai tare, ce i-ar spune Andreei de la 18 ani și de ce își dorește să rămână, înainte de orice, o actriță care caută adevărul.

A stat 65 de minute în fața camerei, fără o tăietură, fără o pauză. Atât durează planul-secvență din "3 zile în septembrie", filmul regizat de Tudor Giurgiu, în care o joacă pe Bianca. Un rol care nu-ți dă voie să respiri altfel decât adevărat.

"A fost un mix extraordinar pe care rareori l-am trăit între echipa tehnică și echipa de actori. Noi ca actori... cu unii dintre ei lucrasem: cu Emilia. [...] cu Emilia am lucrat în teatru dar pe ceilalți nu îi știam nu lucrasem împreună. A fost incredibil ce tip de înțelegere" povesteşte Andreea Vasile.

O vedem, în paralel, și la Antena 1, în sezonul final din "Destine cu parfum de lavandă". Acolo a descoperit un alt fel de disciplină și o femeie despre care vorbește cu o căldură dezarmantă.

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— Întrebare: "Ruxandra Ion, cum este?"

— "...iar Ruxandra este, are o minte, o capacitate de muncă uluitoare, absolut uluitoare. O pasiune pentru meseria asta. Vine pe platou, sunt 40 de grade

— "Descoperirea că... îmi spuneai că sunt atât de bucuroasă că facem asta, serialul ăsta nou, era ca un copil — ochii ei erau ca ai unui copil căruia i s-a dat o jucărie nouă. Și cred că de fapt asta este ce ne ține..."

O actriţă care caută adevărul

Dar a vorbit şi despre ce rămâne când se sting reflectoarele.

"Mi-aș dori să creadă despre mine că sunt o actriță care caută adevărul" explică Andreea Vasile.

Ştie, acum, că o greșeală nu e capăt de drum. Că frica se poate lăsa acasă, măcar din când în când.

"Toate greșelile astea asupra cărora ne oprim noi de fapt sunt niște chestii în care se pierd în parcursul vieții noastre nu ne... în niciun fel nu ne organizează viața sau îi dă o identitate."

Alessandra Stoicescu: Prejudecata vis-a-vis de tine care te-a frustrat cel mai tare?

Andreea Vasile: Că sunt arogantă.

Alessandra Stoicescu: Şi ești?

Andreea Vasile: Nu.

Întregul interviu cu Andreea Vasile îl puteți urmări în podcastul SHERO, pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu.