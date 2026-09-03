Trump vrea ca Europa să ramburseze SUA ajutorul oferit Ucrainei. "Chiar dacă oarecum cu întârziere"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că va cere ţărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar şi muniţiile transmise anterior Ucrainei, în contextul războiului în curs cu Rusia. El a dat de înţeles că va suspenda vânzările către ţările aliate, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Într-o postare pe reţelele sociale, Trump a criticat, de asemenea, informaţiile despre epuizarea semnificativă a stocurilor de muniţie ale SUA pe fondul războiului separat din Iran, precizând că Statele Unite îşi intensifică producţia şi stocarea de muniţie.

"Le păstrăm pentru noi, SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliaţi vor reîncepe în curând", a scris Trump.

"S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei şi NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit - dacă li s-ar fi cerut acest lucru, dar vom cere aceşti bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!", a adăugat el, dând vina pe administraţia predecesorului său democrat, Joe Biden.

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Anul trecut, Statele Unite şi NATO au elaborat iniţiativa "Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei", în cadrul căreia ţările europene plătesc pentru a furniza Ucrainei arme americane.

Mare parte din stocul de rachete cu rază lungă al SUA, epuizat în războiul cu Iran

Reuters a relatat luna trecută că armata SUA a epuizat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acţiune şi de înaltă precizie în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la pregătirea armatei pentru viitoare conflicte.

Atât războiul din Ucraina, cât şi cel din Iran - precum şi şocurile economice pe care le provoacă - ar putea influenţa şansele colegilor republicani ai lui Trump de a-şi menţine controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA anul viitor.

Joi, preţurile petrolului au atins noi maxime în ultimele şase săptămâni, pe fondul celor mai recente atacuri ale SUA asupra Iranului şi al noilor ameninţări israeliene împotriva Teheranului, care au reînviat îngrijorările privind întreruperile în aprovizionarea din Orientul Mijlociu, în condiţiile în care navele rămân blocate în Strâmtoarea Ormuz.

Bessent dă vina pe Ucraina pentru creşterea preţurilor la petrol şi gaze

Miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a încercat să atribuie parţial creşterea preţurilor la petrol şi gaze recentelor atacuri ale Kievului asupra ţintelor energetice ruseşti.

"Trecem în acest moment printr-un şoc energetic datorat atât războiului din Ucraina – pentru că, după cum ştiţi, Ucraina a decis că vrea să distrugă activele energetice ruseşti şi produsele rafinate, ceea ce creează o presiune ascendentă asupra preţurilor la nivel global –, cât şi conflictului din Iran", a declarat el într-un interviu acordat Fox News.