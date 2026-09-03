Cash sau card? Deși plata cu telefonul a devenit aproape un reflex, numerarul își păstrează fanii. Aproape jumătate dintre cumpărători scot telefonul la casă, dar unul din patru rămâne, în continuare, fidel bancnotelor. Și nu e doar o chestiune de obișnuință. Felul în care plătim ne poate schimba comportamentul de consum și, implicit, cât ne mai rămâne în cont la finalul lunii.

Cardul a ajuns aproape peste tot, de la supermarket până la cafeneaua din colț. Și totuși, pentru mulți, portofelul fără bancnote încă pare incomplet.

"Să fiu sinceră, eu sunt cu cash-ul. Am şi salariul tot cash. Soţul e cel care e cu cardul, eu prefer cash-ul", spune o persoană.

Banca s-a mutat în telefon, dar cash-ul rezistă. Peste 140 de miliarde de lei sunt în continuare în circulație, în creștere cu aproape 6% față de anul trecut. Şi pentru mulți români, bancnotele au un avantaj simplu. Când le vezi cum dispar din portofel, știi exact cât ai cheltuit.

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De ce folosesc oamenii plata cash

Plata cash rămâne mai frecventă printre cei care vor să evite tentația cumpărăturilor impulsive.

"Ai contact direct cu resursele tale şi poţi să vezi instant câţi bani ai în buzunar. Banii cash sunt o metodă de a-ţi organiza mai atent cheltuielile. Unde am observat că funcţionează mai bine cash-ul şi te ajută să te organizezi mai bine, hypermarketuri sau supermarketuri, când pleci la chestii de impuls în general când pleci să-ţi iei cosmetice, haine, inclusiv la restaurant", explică Adrian Asolatanie, consultant economic.

Asta nu înseamnă însă că românii se întorc exclusiv la bancnote. Dimpotrivă. 51% folosesc frecvent serviciile bancare online, iar aproape jumătate plătesc cu telefonul în magazine.

"Mai degrabă ne diversificăm opţiunile. Nu înlocuim complet un instrument cu un altul. Ce vedem clar e că numerarul rămâne important chiar şi pentru oamenii care folosesc tehnologia. Cash-ul încă oferă acel sentiment de control, rămâne o plasă de siguranţă", spune Irina Chiţu, expert bancar.

Unii preferă plata cu cardul

De cealaltă parte sunt cei care au renunţat aproape complet la numărat bancnote. Cardul sau telefonul sunt mereu la îndemână, plata durează câteva secunde, iar fiecare cheltuială rămâne în aplicaţia băncii.

Persoană: Card.

Reporter: Mereu?

Persoană: E mult mai uşor şi dacă am banii cash, îi pierd.

"Prefer cardul. Pentru că este mult mai uşor de folosit", spun oamenii.

"În orice achiziţie este un moment psihologic foarte important şi anume momentul plăţii. Cu cât ăsta e făcut mai simplu, de exemplu, plătesc cu ceasul, cu telefonul, cu cardul, nici măcar nu simt că plătesc", menţionează Adrian Asoltanie, consultant financiar.

În România, numerarul din afara băncilor a crescut cu aproape 6%. Cash-ul rezistă şi la vecini. În Bulgaria, banii disponibili imediat au crescut cu peste 20% într-un an.