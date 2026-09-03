Concediile încep să se termine, dar amintirile încă au gust. Deserturile de vacanţă cuceresc cofetăriile şi restaurantele de la noi! Portokalopita grecească, baclavaua turcilor şi Pastel de Nata portughez se asortează tot mai des cu o cafea cu îngheţată ca în Italia.

Românii au cheltuit peste 740 de milioane de euro în plus pe vacanțe în străinătate în prima jumătate a anului. Şi au adus multe amintiri dulci.

Iaurt, vanilie, scorţişoară, foietaj şi bineînţeles, portocală! Parcă nu ne pare atât de rău că s-a terminat concediul în Grecia, atunci când avem o bucată de Grecia chiar în Bucureşti. Şi se găseşte în cât mai multe locaţii. Portokalopita este 22 de lei.

"Este un preparat mai aparte faţă de restul prăjiturilor clasice. Conţine foi de plăcintă care sunt însiropate. Vindem cam 2-3 tăvi de obicei, în fiecare zi, în weekend probabil şi 5!", spune Cristina Fericean, manager brutărie.

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"Un desert aromat şi răcoritor, potrivit pentru personaele care preferă gusturile fructate. Oamenii vor gustul grecesc atât vara, cât şi iarna!", spune Claudiu Soreanu, reprezentant cofetărie.

De neuitat este şi desertul Portugaliei Pastel del Nata - desemnat cel mai bun din lume.

"Are o bază dintr-un aluat de foitaj, gălbenuş, vanilie. Specificul nostru a fost să explorăm diverse grâne şi diverse culturi gastronomice. Acesta este un pastel del nata, iar cele trei sunt cannele de Bordeaux. Ou, vanilie, rom caramelizat.", spune Cristian Neoiţă, proprietarul unei brutării.

Iar cine a trăit la dolce vita, sigur a gustat măcar o dată în Italia espresso cu înghetată! Affogato aproape şi-a dublat vânzările vara aceasta la noi.

"Aromele cele mai cerute sunt cu cremă de biscuiţi şi fursecuri de cacao, pentru că se combină foarte bine cu shotul de cafea, crema de lapte. Cea cu o singură cupă de îngheţată de 22 de lei, cu două cupe, 29 de lei.", spune Denisa Şeitan, manager gelaterie.

"Am mai băut cafea cu îngheţată! Caramel sărat!", spune un client.

"Am găsit o cofetărie pe aici pe la Universitate şi săptămânal îmi iau! Sunt un pic înnebunit!", adaugă alt client.

Găsim tot mai multe gusturi exotice şi în supermarketuri. Cererea pentru macarons şi alte deserturi franţuzeşti a crescut cu peste 25%. Românii se dau în vânt şi după dulciurile orientale, baklavale şi kunefe coapte cu brânză şi cataif.