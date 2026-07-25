Un bărbat a murit înecat la pescuit, în Dolj. Intrase în apă să-și recupereze lansetele

Un bărbat a murit vineri seară, în comuna Caraula, județul Dolj, după ce a intrat într-o baltă pentru a recupera niște lansete și nu a mai ieșit la suprafață. Scafandrii l-au găsit după o amplă operațiune de căutare, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj a fost solicitat să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate. La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj de prim ajutor calificat și o barcă pneumatică. De asemenea, au fost mobilizați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Caraula, bărbatul a intrat în apă pentru a recupera lansetele, însă după câteva minute persoanele aflate în apropiere au observat că acesta nu se mai afla la suprafață.

Salvatorii au început imediat căutările cu ajutorul bărcii pneumatice. Scafandrii au continuat operațiunea în condiții dificile, din cauza vizibilității extrem de reduse provocate de mâlul de pe fundul apei.

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Victima a fost găsită și adusă la mal, unde echipajele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns manevrelor, iar medicul prezent la fața locului a declarat decesul.

Reprezentanții ISU Dolj reamintesc cetățenilor să manifeste prudență în apropierea cursurilor și luciurilor de apă și să evite intrarea în apă în zone neamenajate sau lipsite de măsuri de siguranță.