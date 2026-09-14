Un scandal în familie s-a încheiat cu o crimă, în Buşteni. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, de propriul frate. Agresorul a sunat la 112 şi a anunţat ce a făcut, dar victima a murit în drum spre spital.

Nu a fost primul scandal dintre cei doi fraţi. Potrivit martorilor, astfel de scandaluri izbucneau foarte des între cei doi fraţi, multe dintre ele pe fondul consumului de alcool. Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost cel care a sunat la 112, duminică, la ora 18:00, să anunţe că şi-a atacat fratele.

În momentul în care au ajuns echipajele medicale de urgenţă, victima de 63 de ani avea încă semne vitale, dar a murit în scurt timp. Acum, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova derulează o anchetă în acest caz. Agresorul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.