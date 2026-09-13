Toamna se strânge recolta, iar proprietarii plantaţiilor de aluni îşi freacă, anul acesta, mâinile de bucurie. Speră să obţină şi 3 tone de fructe la hectar. E drept, o astfel de afacere pornește cu o investiție serioasă, care se recuperează în câțiva ani. Odată ajunsă însă pe rod, plantația are nevoie de puțină forță de muncă și poate aduce câștiguri consistente.

Alunele de pădure s-au copt și sunt gata de cules. A fost un an bun, cu o recoltă bogată și fructe de calitate. "Uitaţi ce producţie frumoasă avem anul acesta. Fructele sunt mari, sănătoase, frunzele verzi".

Roxana are o plantație de 11 hectare de aluni. Pomii au intrat abia anul acesta pe rod, aşa că producătoarea estimează o producție de aproximativ 8 tone.

Roxana: Nu e pretenţioasă.

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Reporter: De ce are nevoie?

Roxana: Tratamente, cantitatea corectă de îngrăşământ, apă şi o climă favorabilă.

Principalul avantaj este că plantația poate fi întreținută și recoltată mecanizat, fără să fie nevoie de un număr mare de muncitori. "După ce am recoltat, cam aşa ies alunele din remorcă".

Producţia merge la export

Constantin și-a înființat plantația în 2013, după mai bine de zece ani petrecuți la muncă în Italia. Are deja 24 de hectare de aluni. Întreaga producție merge la export.

"E un fruct care nu necesită o cameră frigorifică. Nu este perisabil. Avem vânzare unde are o căutare foarte mare la nivel mondial aceste fructe. Toata marfa o exploatăm în Italia la marii industriaşi", explică Constantin Socea, producător.

Înființarea unui hectar de plantație de aluni costă aproximativ 3.300 de euro. Plus instalațiile de irigație și utilajele necesare. În 10 ani, însă, investiţia se amortizează şi afacerea devine profitabilă.

Puieţii au 2 ani şi sunt gata de plantat în câmp, însă prima recoltă va fi peste aproximativ 4 ani. Întreţinută corect, această cultură poate fi exploatată zeci de ani.

Alunele de pădure sunt foarte sănătoase, dacă respectăm sfatul specialiştilor şi nu depăşim porţia potrivită, de 30 de grame de alune pentru un adult. "Au grăsimi nesaturate, proteine, fibre alimentare, vitamine, magneziu şi alţi micronutrienţi", explică Daniela Bălănucă, dietetician.

Un kilogram de alune costă 15 lei la vânzarea en-gros, dar poate ajunge şi 30 de lei când fructele sunt cumpărate din supermarket.