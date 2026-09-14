Criza politică se adâncește, iar România se apropie de 5 luni fără un guvern cu puteri de pline. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier până la finalul acestei săptămâni. Dar, doar dacă negociurile dintre partide vor fi deblocate. Până atunci, rămân pe masă mai multe variante. Un guvern tehnocrat, o rocadă cu guverne minoritare, sau un guvern dominat de Partidul Social-Democrat și instalat cu voturi de la partidele suveraniste.

Un guvern format exclusiv din tehnocrați este soluția de compromis propusă de Ilie Bolojan, după mai bine de patru luni de criză politică. Liderul Partidului Național Liberal (PNL) susține că aceasta ar fi, în acest moment, soluția pentru deblocarea situației: instalarea la Palatul Victoria a unui guvern tehnocrat, cu miniștri independenți, nu cu oameni controlați din birourile Partidului Social-Democrat.

Ilie Bolojan susține că un astfel de guvern ar trebui să aibă un mandat limitat, cu obiective clare: adoptarea bugetului pentru anul viitor, realizarea unei rectificări bugetare, închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență și implementarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar.

Surse de la vârful Partidului Social-Democrat spun însă că liderii PSD resping categoric ideea unui guvern tehnocrat. Potrivit acestora, Sorin Grindeanu își dorește fie un guvern dominat de PSD, fie un Executiv construit în jurul partidului.

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În acest scenariu, surse Observator susțin că liderii PSD ar fi de acord cu instalarea lui Alexandru Nazare în funcția de premier, cu condiția ca PSD să fie partidul dominant în viitorul cabinet și să dețină cele mai multe portofolii. Varianta este însă dificil de pus în practică, în condițiile în care negocierile pentru formarea unui astfel de guvern s-au complicat în ultimele zile.

Instalarea unui guvern construit în jurul PSD ar avea nevoie de voturi din partea partidelor suveraniste, inclusiv de la PACE, Uniți pentru România, și, eventual, de voturi individuale din partea unor parlamentari AUR și SOS România.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat însă clar că formațiunea sa nu va susține, într-un asemenea scenariu, instalarea unui guvern, indiferent de numele premierului.

Rămâne, astfel, de văzut ce soluție va alege președintele Nicușor Dan. Surse politice spun că varianta Luca Niculescu ar fi ieșit, în acest moment, din calcule. Șeful statului își menține însă ideea ca viitorul premier să fie o persoană independentă și condiționează desemnarea de existența unei majorități clare în Parlament.

Potrivit surselor politice, anunțul privind desemnarea viitorului premier ar putea fi făcut spre finalul acestei săptămâni, înainte ca președintele Nicușor Dan să plece în Statele Unite, unde săptămâna viitoare va participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.