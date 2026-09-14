Drumul spre şcoală se face de acum cu autobuze dedicate la Braşov. 18 trasee speciale pentru elevi leagă cartierele oraşului de unităţile de învăţământ, începând cu primele ore ale dimineţii când aglomeraţia în trafic atinge cotele de vârf.

Autorităţile spun că transportul special Îi ajută pe copii să ajungă rapid şi în siguranţă la şcoală şi contribuie semnificativ la reducerea ambuteiajelor din oraş. Părinţii sunt şi ei bucuroşi de iniţiativă, pentru că sistemul le oferă celor mici un drum rapid, iar, poate cel mai important lucru, îi scapă de călătoriile lungi. Mai mult de atât, elevii sunt supravegheaţi în permanenţă de autorităţile locale ceea ce face cursa şi mai sigură.

În municipiul Braşov, elevii ajung la şcoală fără ca părinţii să plătească vreun ban. Mai mult, datorită liniilor speciale de transport în comun, cursa este şi rapidă. "Sunt foarte utile, pentru că ajută în traficul acesta foarte aglomerat. Autobuzul circulă mult mai bine decât maşinile care se blochează cel puţin la judeţeană acolo e dezastru, iar traficul se îngreunează mult".

Sunt nu mai puţin de 18 curse de tip transport elevi. TE, aşa se şi numesc gândite pentru a aduce elevii din toate colţurile Braşovului către unităţile şcolare. Toate transportuile sunt făcute sub paza poliţiei locale. Copiii sunt în siguranţă, deoarece pe parcursul întregii călătorii, un poliţist local este prezent în autobuz.

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Programul este adaptat în funcţie de zonă, astfel încât elevii să ajungă la timp în bănci. "În funcţie de programul şcolar, primele linii pleacă la 6:50 de dimineaţa de prin Săcele astefel încât în jurul orei 8 toţi elevii să fie prezenţi în clase. Traseele sunt în funcţie de necesităţi, astfel încât să acoperim cât mai multe zone din Braşov şi zonele limitrofe, atacând şi unele zone metropolitane", a explicat Andrei Căpraru, director RAT Brașov.

Peste 700 de elevi folosesc transportul în comun în fiecare dimineaţă. Micii călători au un card pe care trebuie să-l valideze la fiecare călătorie.