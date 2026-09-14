Pe ţărmul Mării Negre este o vreme plăcută pentru plajă, chiar dacă bate vântul. De altfel, în sudul litoralului gradul de ocupare raportat de hoteluri este apropiat de sută la sută. Această perioadă cu reduceri substanţiale şi multă linişte este favorita seniorilor care profită de programele dedicate. Şi salvamarii rămân pentru turişti, pe litoral, până în octombrie.

Litoralul se bucură de temperaturi ridicate și în extrasezon. La Olimp sunt în jur de 20 de grade Celsius, iar în zilele următoare sunt așteptate valori de 22-24 de grade. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile ar putea urca până la 27 de grade Celsius, potrivite chiar și pentru plajă.

Salvamarii rămân însă în alertă. La Olimp a fost arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis. Măsura a fost luată preventiv, în condițiile în care în această perioadă se află pe litoral numeroși turiști, inclusiv seniori.

Pericolul din mare rămâne ridicat. În acest sfârșit de săptămână, la Eforie Sud, un bărbat de 65 de ani a fost scos din apă de salvamari, însă medicii nu au mai putut să îl salveze.

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Sezonul estival a fost marcat de numeroase incidente, în special în sudul litoralului, motiv pentru care salvamarii continuă să fie precauți chiar dacă temperaturile rămân ridicate și vremea îi poate atrage pe turiști la plajă.