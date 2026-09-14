Accident grav pe şoseaua de centură a municipiului Bistriţa, unde o maşină şi un microbuz s-au lovit violent.

În urma impactului, vehiculul din urmă s-a răsturnat, iar autovehiculul a fost aruncat în afara părţii carosabile.

Şoferii acestora, cât şi toţi cei patru pasageri din microbuz, au fost răniţi şi transportaţi de urgenţă la spital.

Conducătorii au fost testaţi cu aparatul etilotest, însă, rezultatele au ieşit negative. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut totul.